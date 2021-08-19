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Giriş Tarihi: 19.8.2021 09:57

Türkiye Ukrayna voleybol maçı ne zaman? Türkiye Ukrayna maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Ukrayna voleybol maçı ne zaman? Türkiye Ukrayna maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki Türkiye Ukrayna voleybol maç tarihi belli oldu. Son olarak Filenin Sultanları Romanya'yı 23-25, 25-10, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamıştı. Maç takvimine göre Türkiye Ukrayna maç tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu Ukrayna’ya karşı ter dökeceği Türkiye Ukrayna voleybol maçı ne zaman? Türkiye Ukrayna maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Ukrayna voleybol maçı için geri sayım başladı. Tokyo Olimpiyatları'na çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Avrupa sahnesinde madalya peşinde. Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan "Filenin Sultanları", gruptaki ikinci maçında Ukrayna ile karşılaşacak. Peki Türkiye Ukrayna voleybol maçı ne zaman? Türkiye Ukrayna maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bilgiler…

2021 TÜRKİYE UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçına ise Ukrayna ile çıkacak. Maç 20 Ağustos Cuma günü TSİ 20.30'da gerçekleşecek. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olimpiyat oyunları boyunca millilerin oynayacağı tüm müsabakalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ TAKVİMİ

20 Ağustos:

20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos:

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:

17.30 Hollanda-Türkiye

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Türkiye Ukrayna voleybol maçı ne zaman? Türkiye Ukrayna maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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