Türkiye Ukrayna voleybol maçı için geri sayım başladı. Tokyo Olimpiyatları'na çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Avrupa sahnesinde madalya peşinde. Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan "Filenin Sultanları", gruptaki ikinci maçında Ukrayna ile karşılaşacak. Peki Türkiye Ukrayna voleybol maçı ne zaman? Türkiye Ukrayna maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bilgiler…