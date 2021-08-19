Türkiye Ukrayna voleybol maçı için geri sayım başladı. Tokyo Olimpiyatları'na çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Avrupa sahnesinde madalya peşinde. Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan "Filenin Sultanları", gruptaki ikinci maçında Ukrayna ile karşılaşacak. Peki Türkiye Ukrayna voleybol maçı ne zaman? Türkiye Ukrayna maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bilgiler…
Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçına ise Ukrayna ile çıkacak. Maç 20 Ağustos Cuma günü TSİ 20.30'da gerçekleşecek. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.
Olimpiyat oyunları boyunca millilerin oynayacağı tüm müsabakalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
20 Ağustos:
20.30 Türkiye-Ukrayna
22 Ağustos:
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos:
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos:
17.30 Hollanda-Türkiye