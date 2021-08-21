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Giriş Tarihi: 21.8.2021 09:44

Türkiye voleybol puan durumu: Filenin Sultanları Türkiye Ukrayna maçında kaç puan aldı?

Türkiye voleybol puan durumu: Filenin Sultanları Türkiye Ukrayna maçında kaç puan aldı?

Tokyo Olimpiyatları’ndan başarılarla dönen Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ederek gururumuz olmaya devam ediyor. D Grubu’ndaki ikinci maçına dün Ukrayna ile çıkan Filenin Sultanları, Türkiye Ukrayna maçında kaç puan aldı, maçı nasıl tamamladı sorularıyla araştırılıyor. İşte Türkiye voleybol puan durumu ve skor tablosu!

CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelerek bu maçtan da galibiyetle ayrıldı. Filenin Sultanları'nın başarı durumunu merak eden pek çok sporsever; Türkiye voleybol puan durumu ve skor durumu hakkında araştırma yapıyor. Türkiye Ukrayna maçında kaç puan aldı? İşte son maçın özeti ve puan durumu.

AVRUPA ŞAMPİYONASI D GRUBU TÜRKİYE VOLEYBOL PUAN DURUMU

D grubundaki birinci maçında Romanya ile mücadele eden Türkiye Romanya'yı 3-1 mağlup etti.

İkinci maçta ise Ukrayna ile eşleşen Milli Takımımız Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem Dündar 17 sayıyla en skorer isim olurken; ona Ebrar 16, Zehra ve Tuğba 10, İlkin 8, Cansu 7, Meryem 2 ve Buse 1 sayıyla eşlik etti.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3'üncü maçında 22 Ağustos Pazar günü TSİ 17.30'da İsveç ile karşılaşacak.

TÜRKİYE – UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI ÖZETİ

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan milliler, etkili servis attığı ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla etkili olan Türkiye, 25-19 galip gelerek durumu 2-0'a getirdi.

Milli takım, blok sayılarıyla öne çıktığı ve başa baş mücadeleyle geçen üçüncü seti 26-24, maçı da 3-0 kazandı.

1. SET SONUCU: Türkiye 25 - 14 Ukrayna

2. SET SONUCU: Türkiye 25 - 19 Ukrayna

3. SET SONUCU: Türkiye 26 - 24 Ukrayna

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

22 Ağustos 17.30: Türkiye-İsveç

23 Ağustos 20.30: Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos 17.30: Hollanda-Türkiye

AVRUPA ŞAMPİYONASI A MİLLİ TAKIM KADROSU

Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE HANGİ GRUPTA?

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.

B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.

C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.

D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.

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Türkiye voleybol puan durumu: Filenin Sultanları Türkiye Ukrayna maçında kaç puan aldı?
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