Türkiye voleybol puan durumu: Filenin Sultanları Türkiye Ukrayna maçında kaç puan aldı?

CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelerek bu maçtan da galibiyetle ayrıldı. Filenin Sultanları'nın başarı durumunu merak eden pek çok sporsever; Türkiye voleybol puan durumu ve skor durumu hakkında araştırma yapıyor. Türkiye Ukrayna maçında kaç puan aldı? İşte son maçın özeti ve puan durumu.
AVRUPA ŞAMPİYONASI D GRUBU TÜRKİYE VOLEYBOL PUAN DURUMU
D grubundaki birinci maçında Romanya ile mücadele eden Türkiye Romanya'yı 3-1 mağlup etti.
İkinci maçta ise Ukrayna ile eşleşen Milli Takımımız Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem Dündar 17 sayıyla en skorer isim olurken; ona Ebrar 16, Zehra ve Tuğba 10, İlkin 8, Cansu 7, Meryem 2 ve Buse 1 sayıyla eşlik etti.
Türkiye, Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3'üncü maçında 22 Ağustos Pazar günü TSİ 17.30'da İsveç ile karşılaşacak.
TÜRKİYE – UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI ÖZETİ
Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan milliler, etkili servis attığı ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla etkili olan Türkiye, 25-19 galip gelerek durumu 2-0'a getirdi.
Milli takım, blok sayılarıyla öne çıktığı ve başa baş mücadeleyle geçen üçüncü seti 26-24, maçı da 3-0 kazandı.
1. SET SONUCU: Türkiye 25 - 14 Ukrayna
2. SET SONUCU: Türkiye 25 - 19 Ukrayna
3. SET SONUCU: Türkiye 26 - 24 Ukrayna
MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
22 Ağustos 17.30: Türkiye-İsveç
23 Ağustos 20.30: Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos 17.30: Hollanda-Türkiye
AVRUPA ŞAMPİYONASI A MİLLİ TAKIM KADROSU
Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.
Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.
Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.
Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.
AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE HANGİ GRUPTA?
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şöyle:
A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.
B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.
C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.
D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.