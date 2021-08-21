Türkiye voleybol puan durumu: Filenin Sultanları Türkiye Ukrayna maçında kaç puan aldı?

CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelerek bu maçtan da galibiyetle ayrıldı. Filenin Sultanları'nın başarı durumunu merak eden pek çok sporsever; Türkiye voleybol puan durumu ve skor durumu hakkında araştırma yapıyor. Türkiye Ukrayna maçında kaç puan aldı? İşte son maçın özeti ve puan durumu.

AVRUPA ŞAMPİYONASI D GRUBU TÜRKİYE VOLEYBOL PUAN DURUMU

D grubundaki birinci maçında Romanya ile mücadele eden Türkiye Romanya'yı 3-1 mağlup etti.

İkinci maçta ise Ukrayna ile eşleşen Milli Takımımız Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem Dündar 17 sayıyla en skorer isim olurken; ona Ebrar 16, Zehra ve Tuğba 10, İlkin 8, Cansu 7, Meryem 2 ve Buse 1 sayıyla eşlik etti.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3'üncü maçında 22 Ağustos Pazar günü TSİ 17.30'da İsveç ile karşılaşacak.