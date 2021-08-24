Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman? CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Çekya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele ettiği D grubunu namağlup olarak tamamlayarak son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı. Filenin sultanları son 16 turunda Çekya ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı televizyon ekranlarından takip edecek olanlar karşılaşmanın detaylarını öğrenmek isteyerek Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu Türkiye Çekya voleybol maçı tarihi, canlı yayın kanalı ve tüm detayları şöyle;
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finallere yükselen A Milli Takım'ın rakibi Çekya oldu.
D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı 3-0 yenen ve lider olarak tur atlayan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya ile eşleşti.
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