Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman? CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Çekya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele ettiği D grubunu namağlup olarak tamamlayarak son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı. Filenin sultanları son 16 turunda Çekya ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı televizyon ekranlarından takip edecek olanlar karşılaşmanın detaylarını öğrenmek isteyerek Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

TÜRKİYE ÇEKYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu Türkiye Çekya voleybol maçı tarihi, canlı yayın kanalı ve tüm detayları şöyle;