Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman? CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Çekya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 25.8.2021 01:50 Son Güncelleme: 25.8.2021 01:51

Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman? CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Çekya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman? CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Çekya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız D grubunu namağlup - lider olarak tamamlayarak büyük bir başarı örneği gösterdi. Filenin sultanları son 16 turunda Çekya ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın tarihini öğrenmek isteyen sporseverler Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele ettiği D grubunu namağlup olarak tamamlayarak son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı. Filenin sultanları son 16 turunda Çekya ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı televizyon ekranlarından takip edecek olanlar karşılaşmanın detaylarını öğrenmek isteyerek Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

TÜRKİYE ÇEKYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu Türkiye Çekya voleybol maçı tarihi, canlı yayın kanalı ve tüm detayları şöyle;

  • Türkiye Çekya voleybol maçı 29 Ağustos 2021 Pazar günü Bulgaristan Plovdiv'de oynanacak. Karşılaşmanın saati henüz açıklanmazken, müsabakanın TRT Spor Yıldız kanalı ekranlarında yayınlanması bekleniyor.



"FİLENİN SULTANLARI"NIN RAKİBİ ÇEKYA OLDU

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finallere yükselen A Milli Takım'ın rakibi Çekya oldu.

D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı 3-0 yenen ve lider olarak tur atlayan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya ile eşleşti.


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Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman? CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Çekya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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