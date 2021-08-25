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Giriş Tarihi: 25.8.2021 13:23

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, Japonya'yı dağıttı

AA
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Türkiye, Japonya’yı dağıttı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü kadınlar golbol D Grubu maçında Türkiye, ev sahibi Japonya'yı 7-1 yendi. Erkekler ise Almanya'ya 6-4 mağlup oldu.

Golbol Kadın Milli Takımı, Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynadığı ilk maçında Japonya'yla karşılaştı. 2016 Rio'da altın madalya kazanan milli takım, maçın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan ay-yıldızlı ekip, sahadan 7-1'lik skorla galip ayrıldı.

Milli takımın golleri Sevda Altunoluk (4), Fatma Gül Güler (2) ve Reyhan Yılmaz'dan geldi. Japonya'nın tek golünü ise penaltıdan Norika Hagiwara'dan attı. Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 08.45'te Mısır'la karşılaşacak.

ERKEKLERDE ALMANYA'YA MAĞLUP OLDUK
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü erkekler golbol B Grubu maçında Türkiye, Almanya'ya 6-4 yenildi. Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, ilk maçında son Avrupa şampiyonu Almanya'yla karşılaştı.

Maçın ilk yarısını Almanya 4-2 önde tamamladı. İkinci yarıda bitime 3 dakika 24 saniye kala farkı 1'e (5-4) indiren milli takım, son bölümde bir gol daha yedi ve sahadan 6-4 yenik ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin golleri Tuncay Karakaya (3) ve Ekrem Gündoğdu'dan geldi. Almanya'nın gollerini ise Michael Dennis (4), Thomas Steiger ve Oliver Hoerauf kaydetti. Türkiye gruptaki ikinci maçında 27 Ağustos Cuma günü TSİ 03.00'da Belçika'yla karşılaşacak.

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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, Japonya'yı dağıttı
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