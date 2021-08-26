2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’ndan Neslihan Kavas ve Hatice Duman elendi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 9) A Grubu'nda Neslihan Kavas, üçüncü ve son maçında Macaristan'dan Alexa Szvitacs'a 3-0 yenildi. Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Neslihan Kavas, gruptaki son maçında Macar sporcuyla karşılaştı.

Paralimpik oyunlarında 5. kez mücadele eden 34 yaşındaki milli sporcu, rakibine 11-9, 11-6 ve 14-12'lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Oyunlardaki 3. maçını da kaybeden Neslihan, grubunda 4. olarak elendi.

HATİCE DUMAN DA TURNUVAYA VEDA ETTİ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 3) B Grubu'nda Hatice Duman, ikinci ve son maçında Hırvatistan'dan Helena Dretar Karic'e 3-1 yenilerek elendi. Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Hatice, gruptaki son maçında Hırvat sporcuyla karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk 2 seti 11-9 ve 12-10 kaybederek 2-0 geriye düşen Hatice, üçüncü seti 11-6 alarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette file hataları yapan Hatice, seti 11-6 maçı da 3-1 kaybetti. İkinci maçından da yenilgiyle ayrılan Hatice, grubunda 3. oldu ve oyunlara veda etti.