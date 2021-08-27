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Giriş Tarihi: 27.8.2021 11:01 Son Güncelleme: 27.8.2021 11:01

Resimli cuma mesajları ve sözleri 2021: Haftanın cuma mesajları ve sözler yayında!

Resimli cuma mesajları ve sözleri 2021: Haftanın cuma mesajları ve sözler yayında!

Cuma günlerinin coşkusu her hafta farklı yaşanırken, sosyal medyada da Cuma mesajı araştırmaları da hız kazandı. Müslümanlık için mühim bir yere sahip olan bu önemli günün anlamı paylaşılan Cuma mesajları ve sözleri ile öne çıkıyor. Hayırlı cumalar dileklerini sevdiklerine iletmek isteyenler ise en güzel seçenekleri arıyor. Hayırlı cumalar dilediğinizi iletebileceğiniz kısa, uzun, dualı, ayetli, resimli Cuma mesajları 2021 seçeneklerine bu başlık altında sizler için derledik. İşte 2021 En güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli, dualı ve ayetli Cuma mesajları - sözleri...

Dinimizde mübarek olarak sayılan bu günde; milyonlarca müslüman manevi huzurla dolup taşıyor. Bu kıymetli günde, sevdiklerine en güzel, anlamlı, farklı, yazılı, yeni ve resimli Cuma mesajları ile "Hayırlı Cumalar" ilemek isteyen vatandaşlar için en güzel seçenekleri bu başlık altında derledik. İşte 2021 Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile en güzel, kısa, uzun, ayetli Hayırlı Cumalar mesajı…

Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme. Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

EN GÜZEL CUMA KUTLAMA MESAJLARI

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar.


Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları ve Sözleri 2021 | Kısa, Uzun, Hadisli, Anlam Dolu, En Güzel ve Resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar

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Cuma mesajları ve sözleri ile HAYIRLI CUMALAR! İşte Kısa, Uzun, Hadisli, En güzel ve Resimli Cuma Mesajları 2021!

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Resimli cuma mesajları ve sözleri 2021: Haftanın cuma mesajları ve sözler yayında!
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