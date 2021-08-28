Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Abdullah Öztürk Tokyo’da finale yükseldi
Giriş Tarihi: 28.8.2021 10:56

Abdullah Öztürk Tokyo’da finale yükseldi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Abdullah Öztürk Tokyo’da finale yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde Trabzonsporlu sporcu Abdullah Öztürk, C4 tekler yarı final müsabakasında Fransa’dan Maxime Thomas’ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Tokyo'da düzenlenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde Trabzonsporlu sporcu Abdullah Öztürk, C4 tekler yarı final müsabakasında Fransa'dan Maxime Thomas'ı 3-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

Finale yükselen ve altın madalyaya sadece bir adımı kaldığını belirten Trabzonsporlu sporcu Abdullah Öztürk, "Finale kaldığım için çok mutlu ve gururluyum. Altın madalya için son bir müsabaka kaldı. Finali kazanmak için mücadele vereceğim. Kazandığımda Türk bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı çaldırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB'den son dakika | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali
Son dakika: Cristiano Ronaldo transferi sonrası Avrupa'da domino etkisi! Mbappe, Hazard, Haaland ve Richarlison...
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 27 Ağustos 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku'nun yerine...
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonların beklediği YKS tercih sonuçları açıklaması son dakika geldi!
Son dakika haberleri | Kavurucu sıcaklar geliyor: 5 bölgeye kritik uyarı...
Son dakika haberi! Joe Biden "Karşılık verilecek" demişti! ABD duyurdu: "Hedefi öldürdük"
Son dakika! Antalya'daki yangında kül olmuştu! 15 günde tamamlandı: "İnsan oturmaya kıyamaz"
Akıllara durgunluk veren olay! Acilden çıkarıp hastane bahçesine gömdüler
Son dakika haberi | 800 bin kişiyi doğrudan ilgilendiriyor! Toptan ödeme sağlanıyor: Memurlar da yararlanabilir...
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdullah Öztürk Tokyo’da finale yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA