Abdullah Öztürk Tokyo’da finale yükseldi

Tokyo'da düzenlenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde Trabzonsporlu sporcu Abdullah Öztürk, C4 tekler yarı final müsabakasında Fransa'dan Maxime Thomas'ı 3-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

Finale yükselen ve altın madalyaya sadece bir adımı kaldığını belirten Trabzonsporlu sporcu Abdullah Öztürk, "Finale kaldığım için çok mutlu ve gururluyum. Altın madalya için son bir müsabaka kaldı. Finali kazanmak için mücadele vereceğim. Kazandığımda Türk bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı çaldırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.