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Giriş Tarihi: 30.8.2021 08:39 Son Güncelleme: 30.8.2021 08:39

YKS tercih sonuçları son dakika gelişmeleri: 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM sonuç sorgula)

YKS tercih sonuçları son dakika gelişmeleri: 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgula

30 Ağustos Pazartesi günüyle beraber milyonlar üniversite YKS tercih sonuçları için adeta geri sayıma geçti. ÖSYM başkanı bilindiği üzere sonuçların erişime açılacağı tarihle ilgili yaptığı açıklamasında bu haftayı işaret etmiş tahminler ise bugün veya yarın sonuçların açıklanacağı yönünde gelişmişti. Bu noktada “YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Adaylar eğitim görmeye hak kazanacakları okulları öğrenmek için gözünü ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranına çevirdi. Peki, 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YKS tercih sonuçları son dakika – 2 milyonu aşkın vatandaş heyecanla üniversite yerleştirme sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den beklenen açıklama gelmiş ve yerleştirmelere ilişkin sonuçların bu hafta erişime açılacağı bildirilmişti. Haftanın ilk gününde "ÖSYM ile YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile 2021 YKS tercih sonuçları sorgulama öğrenme ekranı...

SON DAKİKA | ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtların 6 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurmuştu.

13 Eylül'de ülke genelinde tüm üniversiteler yüz yüze eğitim ile döneme başlayacak.

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YKS tercih sonuçları son dakika gelişmeleri: 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM sonuç sorgula)
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