SON DAKİKA

1971 yılından bu yana etkin bir şekilde oyunculuk yapan Ferhan Şensoy, geçtiğimiz günlerde anjiyo olmuş ancak bu operasyon sonucunda kaptığı enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Gelen bu son dakika haberinin ardından usta isimle ilgili olarak "Ferhan Şensoy kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?" soruları gündemdeki yerini aldı. Türk tiyatrosunun önemli ismi 70 yaşındaydı. Peki, Ferhan Şensoy öldü mü, neden öldü? İşte detaylar...
FERHAN ŞENSOY HAYATINI KAYBETTİ!
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'dan kahreden haber geldi. Şensoy, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Şensoy'un cenaze programı henüz belli değil...
Ortaoyuncular tiyatrosunun resmi hesabından yapılan açıklamada "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy'u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" ifadeleri kullanıldı.
Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951'de Çarşamba, Samsun'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu olan usta isim Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edindi. Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyunu olan Şensoy, Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmişti. Galatasaray Lisesi'nde de bir süre okuyan Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi'nden mezun oldu.
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