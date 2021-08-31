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Giriş Tarihi: 31.8.2021 09:46 Son Güncelleme: 31.8.2021 09:47

Ferhan Şensoy kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti!

Ferhan Şensoy kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti!

Türk Tiyatro ve Sinema alanındaki usta isim Ferhan Şensoy öldü haberi sonrasında hayranlarını ve sanat camiasını adeta yasa boğdu. Tek kişilik oyunu "Ferhangi Şeyler" ile binlerce kişinin hafızasına kazanan isim 1951 yılında Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğmuş sonrasında ise hayatını oyunculuğa adamış bir isimdir. Geçtiğimiz günlerde anjiyo operasyonu geçiren isim ardından ise tedavi gördüğü hastane tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber sonrası binlerce kişi “Ferhan Şensoy kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?” soruları yanıt aramaya başladı. Usta ismin cenazesine ilişkin program henüz belli değil. Peki, Ferhan Şensoy kimdir, neden öldü? İşte sanat dünyasının acı kaybına dair detaylar...

1971 yılından bu yana etkin bir şekilde oyunculuk yapan Ferhan Şensoy, geçtiğimiz günlerde anjiyo olmuş ancak bu operasyon sonucunda kaptığı enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Gelen bu son dakika haberinin ardından usta isimle ilgili olarak "Ferhan Şensoy kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?" soruları gündemdeki yerini aldı. Türk tiyatrosunun önemli ismi 70 yaşındaydı. Peki, Ferhan Şensoy öldü mü, neden öldü? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Ünlü tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti!

FERHAN ŞENSOY HAYATINI KAYBETTİ!

Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'dan kahreden haber geldi. Şensoy, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Şensoy'un cenaze programı henüz belli değil...

Ortaoyuncular tiyatrosunun resmi hesabından yapılan açıklamada "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy'u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" ifadeleri kullanıldı.

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Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951'de Çarşamba, Samsun'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu olan usta isim Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edindi. Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyunu olan Şensoy, Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmişti. Galatasaray Lisesi'nde de bir süre okuyan Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi'nden mezun oldu.

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Ferhan Şensoy kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti!
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