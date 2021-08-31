Türkiye – Polonya voleybol maçı ne zaman oynanacak? Polonya Türkiye çeyrek final şampiyonası saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grupta çıktığı tüm maçlardan galibiyetle ayrılarak çeyrek finale ulaştı. Son maçında Çekya'yı 3-1 mağlup eden Türkiye çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya geliyor. Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çekya'yı mağlup ederek Polonya ile eşleşen takımımız, Türkiye – Polonya voleybol maçı ne zaman oynanacak sorusuyla gündeme geliyor. Yarı final için mücadele eden iki takım bu akşam karşı karşıya gelecek. Polonya Türkiye çeyrek final şampiyonası saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın yayın saati ve yayınlanacağı kanal!

POLONYA – TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Polonya ve Türkiye'nin çeyrek final mücadelesi 31 Ağustos Salı (bu akşam) saat 20:30'da oynanacak.