Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Türkiye – Polonya voleybol maçı ne zaman oynanacak? Polonya Türkiye çeyrek final şampiyonası saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 31.8.2021 14:06 Son Güncelleme: 31.8.2021 14:06

Türkiye – Polonya voleybol maçı ne zaman oynanacak? Polonya Türkiye çeyrek final şampiyonası saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye – Polonya voleybol maçı ne zaman oynanacak? Polonya Türkiye çeyrek final şampiyonası saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda bayrağımızı dalgalandıran Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya geliyor. Tokyo 2020 Olimpiyatları’nın ardından Avrupa Şampiyonası’nda boy gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız; Türkiye – Polonya voleybol maçı ne zaman oynanacak gibi sorularla araştırılıyor. Polonya Türkiye çeyrek final şampiyonası saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça ilişkin detaylar.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grupta çıktığı tüm maçlardan galibiyetle ayrılarak çeyrek finale ulaştı. Son maçında Çekya'yı 3-1 mağlup eden Türkiye çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya geliyor. Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çekya'yı mağlup ederek Polonya ile eşleşen takımımız, Türkiye – Polonya voleybol maçı ne zaman oynanacak sorusuyla gündeme geliyor. Yarı final için mücadele eden iki takım bu akşam karşı karşıya gelecek. Polonya Türkiye çeyrek final şampiyonası saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın yayın saati ve yayınlanacağı kanal!

POLONYA – TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Polonya ve Türkiye'nin çeyrek final mücadelesi 31 Ağustos Salı (bu akşam) saat 20:30'da oynanacak.

TÜRKİYE – POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye'nin Polonya'yla karşı karşıya geleceği voleybol maçı TRT 1'de canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye saati ile saat 20:30'da başlayacak olan mücadele, Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalden galibiyetle ayrılması halinde yarı finale hak kazanacak. Yarı final maçları 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Şampiyonluk müsabakaları ise 4 Eylül'de gerçekleşecek. Bu müsabakalara Sırbistan ev sahipliği yapacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray’da Falcao derken Mostafa Mohamed gidiyor! Fransa’dan takas teklifi geldi…
Son dakika haberi: Fenerbahçe için bomba iddia! "Ali Koç yedek kalan Mesut Özil'e..." Sneijder-Fatih Terim örneği
Son dakika: Fenerbahçe’den ayrılıp yıldızlaştı! Alternatifi olarak Mbwana Samatta düşünülüyor…
Son dakika haberi: Galatasaray'dan flaş Falcao kararı! Babel'e Kasımpaşa'dan şok teklif
MEB'den son dakika duyurusu | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali
Son dakika: Lionel Messi’nin PSG’de ilk maçından sonra o gerçek ortaya çıktı! Milyonlarca kişi aynı anda…
Son dakika haberler... Ünlü tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ferhan Şensoy kimdir ve neden vefat etti?
SON DAKİKA || Erken emeklilik için büyük fırsat: 10 maddede erken emeklilik detayları...
3600 ek gösterge çalışmalarında son dakika gelişmesi: SABAH Memurlar o taslaklara ulaştı...
KYK yurt başvuru tarihleri 2021 belli oldu mu, ne zaman? KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye – Polonya voleybol maçı ne zaman oynanacak? Polonya Türkiye çeyrek final şampiyonası saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA