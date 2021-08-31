YKS tercih sonuçları az önce açıklandı! ÖSYM AİS YKS tercih sonuçları sorgulama sayfası

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bugün açıklanan üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. Ön kayıt olarak gerçekleştirilen elektronik kayıtlar 4-8 Eylül arası yapılacak. Yüz yüze üniversite kayıtları ise 6 Eylül'den itibaren alınacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt başvurusu için tarihler henüz belli değil. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı 31 Ağustos 2021 tarihinden sonra KYK yurt ve burs başvuruları da başlayacak.