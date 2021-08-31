YKS tercih sonuçları az önce açıklandı! ÖSYM AİS YKS tercih sonuçları sorgulama sayfası

Heyecanla beklenen YKS tercih sonuçları az önce açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşen üniversite sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 Ağustos günü başlayan tercih dönemi 20 Ağustos'ta sona ermişti.
Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.
İşte, 2021 YKS yerleştirme sonuçlarında son durum ve ÖSYM AİS sonuç sorgulama sayfası
YKS sonuçları bu sabah sınavların açıklanması ile birlikte aktif hale getirildi.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi internet sitesine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntülemek mümkün.
Bugün açıklanan üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. Ön kayıt olarak gerçekleştirilen elektronik kayıtlar 4-8 Eylül arası yapılacak. Yüz yüze üniversite kayıtları ise 6 Eylül'den itibaren alınacak.
KYK yurt başvurusu için tarihler henüz belli değil. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı 31 Ağustos 2021 tarihinden sonra KYK yurt ve burs başvuruları da başlayacak.
Geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül'de başlayacağını duyurmuştu. Bu açıklamaya göre üniversiteler 13 Eylül tarihinde yüz yüze eğitim sistemiyle faaliyete geçecek.
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