Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı hakkında binlerce öğrenci araştırma yapıyor. Yapılan resmi açıklamalara göre; söz konusu sınav Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Sınav tarihine az bir zaman kala "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF yaz okulu sınavı online mı yüz yüze mi olacak?" sorularının yanıtları, sınava katılacak adayların gündeminde yer almaya devam ederken YÖK ve Anadolu Üniversitesi'nden konu ile alakalı resmi açıklama da geldi. İşte o açıklamalar!
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
AÖF öğrencileri, Yaz okulu sınav giriş belgeleri sorgulama işlemini https://aof.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sisteme öğrenci girişi sağlayarak yapabilirler.
AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu için açıklama YÖK'ün yapmış olduğu açıklamadan çok önce gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;
"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır."