Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri AÖF yaz okulu sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı online mı yüz yüze mi olacak?
Giriş Tarihi: 2.9.2021 09:34 Son Güncelleme: 2.9.2021 09:34

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı online mı yüz yüze mi olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde öğrenim gören binlerce öğrenci AÖF yaz okulu sınavı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konu ile ilgili geçtiğimiz haftalarda YÖK’ten açıklama gelirken aynı zamanda Anadolu Üniversitesi’nden de resmi açıklama gelmişti. Hal böyle olunca; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınavlarının durumu da netlik kazandı. Peki; AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF yaz okulu sınavı online mı yüz yüze mi olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı hakkında binlerce öğrenci araştırma yapıyor. Yapılan resmi açıklamalara göre; söz konusu sınav Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Sınav tarihine az bir zaman kala "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF yaz okulu sınavı online mı yüz yüze mi olacak?" sorularının yanıtları, sınava katılacak adayların gündeminde yer almaya devam ederken YÖK ve Anadolu Üniversitesi'nden konu ile alakalı resmi açıklama da geldi. İşte o açıklamalar!

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AÖF öğrencileri, Yaz okulu sınav giriş belgeleri sorgulama işlemini https://aof.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sisteme öğrenci girişi sağlayarak yapabilirler.

AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu için açıklama YÖK'ün yapmış olduğu açıklamadan çok önce gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;

"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır."

EN ÇOK OKUNANLAR

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesine gölge düşüren olay! Büyük saygısızlık...
Son dakika haberi: Fenerbahçe’den gönderilen 9 isimde dikkat çeken ayrıntı! Vitor Pereira tek tek biletlerini kesti…
Ne kadar miras bıraktığı belli oldu! İngiliz turist Türk otel çalışanına da mirasından pay vermişti...
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında hastalığını açıklamıştı: Kahreden haber geldi...
Dün gece Danilo Şef neden ayrıldı ve programdan niçin gitti? Danilo Şef neden yok, MasterChef'ten ayrıldı mı?
ABD'de Ida Kasırgası dehşeti yaşanıyor; yollar kapandı, yardım çağrıları geldi! Can kaybı giderek artıyor
Son dakika: Avrupa’da transfer dönemi bitti! Dünya yıldızları boşta kaldı… İşte o isimler
Instagram çöktü! Instagram mobil uygulaması çöktü mü, sorun mu var ve akış yenilenemedi hatası çözümü nedir?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? 'Vitor Pereira ile Mesut arasında...'
SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası konuştu: Aktif vakaların yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişiler
ARKADAŞINA GÖNDER
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı online mı yüz yüze mi olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA