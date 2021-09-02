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Giriş Tarihi: 2.9.2021 16:30

Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde konusu ne, oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde konusu ne, oyuncuları kimler?

Türk sinemasının komedi türündeki filmi Hababam Sınıfı Tatilde, bu akşam TV ekranlarında olacak. 1978 yılında çekilen film, Türk sinemasının unutulmaz yapıtları arasında bulunuyor. Peki, serinin dördüncü filmi olan Hababam Sınıfı Tatilde konusu ne, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilenler

Türk sinemasına damga vuran film serisi Hababam Sınıfı'nın dördüncü filmi olan Hababam Sınıfı Tatilde, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. 1978 yılında çekilen filmin oyuncuları arasında birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Peki, Hababam Sınıfı Tatilde filminin oyuncuları kimler, konusu ne ve nerede çekildi? İşte bazı bilgiler

HABABAM SINIFI TATİLDE NEREDE ÇEKİLDİ?

Serinin 4. filmi Hababam Sınıfı Tatilde, Belgrad Ormanı'nda çekildi.

HABABAM SINIFI TATİLDE KONUSU NEDİR?

Sürekli okulu olaylarıyla meşgul eden Hababam Sınıfı'nın son haylazlıkları karşısında okulun müdür muavini Mahmut Hoca (Münir Özkul), öğrencileri bir izcilik kampına götürür. İzcilik kampında kahkaha tufanı koparan İnek Şaban önderliğindeki Hababam Sınıfı, bu akşamınızın eğlenceli geçmesine neden olacak.

HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİMLER?

  • Münir Özkul – Kel Mahmut
  • Kemal Sunal – İnek Şaban
  • Adile Naşit – Hafize Ana
  • Şener Şen – Badi Ekrem
  • Avni Yalçın – Edebiyat Hocası Avni
  • Feridun Şavlı – Domdom Ali
  • Ahmet Arıman – Hayta İsmail
  • Sevda Aktolga – Sevda
  • Ayşen Gruda – Ayşe
  • Muharrem Gürses – Okul müdürü
  • Ayben Erman – Sevtap
  • Teoman Ayık – Öğrenci
  • Filiz Bozkurt – Filiz

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Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde konusu ne, oyuncuları kimler?
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