Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde konusu ne, oyuncuları kimler?

Türk sinemasına damga vuran film serisi Hababam Sınıfı'nın dördüncü filmi olan Hababam Sınıfı Tatilde, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. 1978 yılında çekilen filmin oyuncuları arasında birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Peki, Hababam Sınıfı Tatilde filminin oyuncuları kimler, konusu ne ve nerede çekildi? İşte bazı bilgiler

HABABAM SINIFI TATİLDE NEREDE ÇEKİLDİ?

Serinin 4. filmi Hababam Sınıfı Tatilde, Belgrad Ormanı'nda çekildi.

HABABAM SINIFI TATİLDE KONUSU NEDİR?

Sürekli okulu olaylarıyla meşgul eden Hababam Sınıfı'nın son haylazlıkları karşısında okulun müdür muavini Mahmut Hoca (Münir Özkul), öğrencileri bir izcilik kampına götürür. İzcilik kampında kahkaha tufanı koparan İnek Şaban önderliğindeki Hababam Sınıfı, bu akşamınızın eğlenceli geçmesine neden olacak.

HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİMLER?