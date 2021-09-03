La Casa de Papel 5. sezon yayınlandı mı, nasıl ve nereden izlenir? La Casa de Papel yeni oyuncuları kimler?

Merakla beklenen La Casa de Papel 5. sezon ilk kısmı yayınlandı. Dizinin beş bölümü yayınlanırken kalan bölümleri ise Aralık ayında ekranlara gelecek. La Casa de Papel yeni sezon bölümleri, Netflix üzerinden izlenecek. Öte yandan, dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler de dahil olduğu görüldü. Peki, La Casa de Papel'in yeni oyuncuları kimler? İşte detaylar...
La Casa De Papel oyuncuları arasında Ursula Corbero, Alvaro Morte, Itziar Ituno, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herran, Jaime Lorente, Esther Acebo, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce gibi isimler bulunuyor.
Kadroya dahil olan Patrick Criado çetenin en genç üyesi. Projede yer alan bir diğer yeni isim ise José Manuel Seda oldu.