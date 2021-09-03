Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri La Casa de Papel 5. sezon yayınlandı mı, nasıl ve nereden izlenir? La Casa de Papel yeni oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 3.9.2021 14:40

La Casa de Papel 5. sezon yayınlandı mı, nasıl ve nereden izlenir? La Casa de Papel yeni oyuncuları kimler?

La Casa de Papel 5. sezon yayınlandı mı, nasıl ve nereden izlenir? La Casa de Papel yeni oyuncuları kimler?

La Casa de Papel, 5. yeni sezonu ile izleyicilerine merhaba dedi. Dijital bir platformda yayınlanan dizinin yeni sezon ilk kısmı, 5 bölüm hâlinde bugün yayınlandı. Bu noktada, La Casa de Papel nasıl ve nereden izlenir, yeni sezon oyuncuları kimler konularıyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. İşte, La Casa de Papel 5. sezon oyuncuları ve yeni bölümler hakkında bilgiler

Merakla beklenen La Casa de Papel 5. sezon ilk kısmı yayınlandı. Dizinin beş bölümü yayınlanırken kalan bölümleri ise Aralık ayında ekranlara gelecek. La Casa de Papel yeni sezon bölümleri, Netflix üzerinden izlenecek. Öte yandan, dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler de dahil olduğu görüldü. Peki, La Casa de Papel'in yeni oyuncuları kimler? İşte detaylar...

LA CASA DE PAPEL YENİ OYUNCULARI KİMLER?

La Casa De Papel oyuncuları arasında Ursula Corbero, Alvaro Morte, Itziar Ituno, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herran, Jaime Lorente, Esther Acebo, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce gibi isimler bulunuyor.

Kadroya dahil olan Patrick Criado çetenin en genç üyesi. Projede yer alan bir diğer yeni isim ise José Manuel Seda oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesine gölge düşüren olay! Büyük saygısızlık...
Son dakika haberi: Fenerbahçe’den gönderilen 9 isimde dikkat çeken detay! Vitor Pereira tek tek biletlerini kesti…
Ne kadar miras bıraktığı belli oldu! İngiliz turist Türk otel çalışanına da mirasından pay vermişti...
Son dakika haberi: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Sürpriz detay 'Daha iyisini duymadım...'
Dün gece Danilo Şef neden ayrıldı ve programdan niçin gitti? Danilo Şef neden yok, MasterChef'ten ayrıldı mı?
Son dakika haberler: Transferin son günü gitmesine izin vermediler! Galatasaray, genç kaleciyi istedi ama...
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında hastalığını açıklamıştı: Kahreden haber geldi...
Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? 'Vitor Pereira ile Mesut arasında...'
Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları Türkiye yarı final maçı şifresiz mi?
Biontech kurucusu Uğur Şahin'den dikkat çeken 3. doz aşı açıklaması: Kritik oranı paylaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
La Casa de Papel 5. sezon yayınlandı mı, nasıl ve nereden izlenir? La Casa de Papel yeni oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA