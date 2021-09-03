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Giriş Tarihi: 3.9.2021 11:15 Son Güncelleme: 3.9.2021 11:15

Mu varyantı nedir ve belirtileri neler, Mu mutasyonu nasıl ve nerede ortaya çıktı? Aşılar Mu varyantına karşı etkili mi?

Mu varyantı nedir ve belirtileri neler, Mu mutasyonu nasıl ve nerede ortaya çıktı? Aşılar Mu varyantına karşı etkili mi?

Koronavirüsün Güney Afrika, Delta, C.1.2., İngiltere gibi mutasyonlarına bir yenisi eklendi. Kolombiya kökenli olduğu bilinen bu mutasyon, “Mu varyantı nedir, belirtileri neler” gibi sorularla araştırılıyor. Ayrıca Mut varyantı nasıl ve nerede ortaya çıktı sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. Uzmanların üzerinde çalışmayı sürdürdüğü bu varyant Türkiye’de görüldü mü, aşılar Mu varyantına karşı etkili mi? İşte mutasyona dair merak edilenler.

Koronavirüsle mücadele sürecinde ortaya çıkan varyantlar çalışmaların seyrini değiştiriyor. Bu varyantların sonuncusu olan Mu varyantı, DSÖ tarafından "ilgi varyantları" sınıfında inceleniyor. Söz konusu mutasyon, Mu varyantı nedir, belirtileri neler gibi sorulara konu oluyor. Ayrıca nasıl ve nerede ortaya çıktığı da uzmanların araştırma sürecinde değerlendirdikleri arasında yer alıyor. Peki, aşılar Mu varyantına karşı etkili mi? İşte bu mutasyona dair merak edilenler.

MU VARYANTI NEDİR?

Kolombiya kaynaklı olduğu bilinen Mu varyantı Koronavirüs'ün mutasyonlarından biridir. Güney Amerika ve Avrupa'da vakalara rastlanan bu varyantla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu varyant DSÖ tarafından ilgi varyantları arasında incelenmektedir.

MU VARYANTI NEREDE ORTAYA ÇIKTI?

Bu varyantın Kolombiya'da ortaya çıktığı ve kısa süre içinde Güney Amerika genelinde görüldüğü biliniyor. DSÖ verilerine göre, dünya çapında yaygınlığı yüzde 0,1 olan bu varyantın Kolombiya'daki yoğunluğu daha fazla. Ülkedeki vakaların yüzde 39'unun Mu varyantı olduğu biliniyor. Ayrıca Ekvador'daki vakaların da yüzde 13'ünü oluşturur.

MU VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Mu varyantının diğerlerinden farklı olan belirtilerine ilişkin henüz bir veri yok. Yalnızca hızlı bir yayılma gösterdiği biliniyor. B.1.621 olarak da bilinen bu mutasyona dair çalışmalar devam ediyor.

MU VARYANTI AŞILARA KARŞI DİRENÇLİ Mİ?

Dünya Sağlık Örgütü, Mu varyantının aşılara direnç göstereceği tahmin edilen mutasyonlara sahip olduğunu, ancak konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Dolayısıyla bu aşamada varyantın aşılara karşı dirençli olduğunu söylemek doğru olmayacaktır.

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Mu varyantı nedir ve belirtileri neler, Mu mutasyonu nasıl ve nerede ortaya çıktı? Aşılar Mu varyantına karşı etkili mi?
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