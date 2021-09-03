Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle... Filenin Sultanları Avrupa şampiyonasında tarih yazmaya devam ediyor. Ay yıldızlı takım oynadıkları son 7 maçta da rakiplerini mağlup etmeyi başarırken bu akşamki yarı final maçı için adeta nefesler tutuldu. Heyecan dolu mücadeleyi canlı izlemek isteyenler 00'da TRT1 ile Türkiye Sırbistan yarı final voleybol maçı canlı yayın izle araştırmasına çıktı. İşte TRT1 canlı yayını ile Türkiye yarı final maçı izle ekranı ve detaylar...
FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL RAKİBİ BELLİ OLDU!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile eşleşti.
Çeyrek finalde Fransa'yı 3-1 yenen Sırbistan, Türkiye'nin rakibi oldu.Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da oynanacak.
Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti. Milliler, Sırbistan'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak.
TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları'nın yarı final voleybol maçı 3 Eylül 2021 Cuma günü, saat 18.00'de gerçekleşecek. Millilerin maçı TRT 1 ekranlarında olacak.