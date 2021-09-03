A Milli Voleybol Takımı, deplasmanda Sırbistan'a yenildi. 3-1 kaybederek finale çıkma şansını yitiren Türkiye'nin ardından ev sahibi Sırbistan ise finale yükseldi. Şimdi ise Filenin Sultanları Hollanda ile üçüncülük maçına çıkacak. Hal böyle olunca; "Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları sporseverlerce araştırılıyor. Hollanda-İtalya maçının kaybedeniyle üçüncülük müsabakasında karşılaşacak olan Türkiye kadınlar voleybol maçı hakkındaki bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.