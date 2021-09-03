A Milli Voleybol Takımı, deplasmanda Sırbistan'a yenildi. 3-1 kaybederek finale çıkma şansını yitiren Türkiye'nin ardından ev sahibi Sırbistan ise finale yükseldi. Şimdi ise Filenin Sultanları Hollanda ile üçüncülük maçına çıkacak. Hal böyle olunca; "Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları sporseverlerce araştırılıyor. Hollanda-İtalya maçının kaybedeniyle üçüncülük müsabakasında karşılaşacak olan Türkiye kadınlar voleybol maçı hakkındaki bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu ve milliler üçüncülük maçı oynayacak. Filenin Sultanları üçüncülük karşılaşmasında yarın TSİ 18.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonanın finalinde ise Sırbistan ile İtalya yarın TSİ 21.00'de mücadele edecek.
BOSKOVIC'TEN 37 SAYI
Türkiye, maçta Sırbistan'ın yıldızı Boskoviç'i durdurmakta oldukça zorlandı. Tijana Boskovic, Filenin Sultanları karşısında maçı 37 sayıyla tamamladı.