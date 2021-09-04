Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim görmek isteyen adaylar, ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak sorusuyla kayıt tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Üniversitenin OBS bilgi sistemi üzerinden yapılan kayıtlar henüz başlamadı fakat ön kayıt işlemleri hala devam ediyor. Bu durumda, ATA AÖF kesin kayıt tarihi ne? İşte Erzurum Atatürk Üniversitesi açıköğretim kayıt ekranı ve sürece ilişkin genel bilgiler.
ATA AÖF KAYIT TARİHLERİ
ATA AÖF ön kayıtları bu yıl 1 Haziran'dan 3 Ekim'e kadar alınıyor. AÖF kesin kayıtları ise 31 Ağustos ile 3 Ekim arasında gerçekleştirilecek.
ATA AÖF KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Atatürk Üniversitesi ikinci üniversite ön kayıt işlemi YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinde mezuniyet ya da öğrencilik bilgisi olan adaylar tarafından yapılacak. Söz konusu adaylar ataaof.edu.tr sisteminden "İkinci Üniversite Kayıt Sayfası" ekranına giriş yaparak ön başvuru işlemini gerçekleştirebilir. Bu işlemi gerçekleştiren adayların kesin kayıt işlemlerinde bir belge göndermesine gerek yoktur. Kesin kayıt materyal ücretini yatırdıktan sonra kesin kayıt işlemi otomatik olarak gerçekleştirilir.
ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE LİSANS BÖLÜMLERİ
İkinci Üniversite kapsamında başvurulacak lisans bölümleri:
♦ Çocuk Gelişimi
♦ Egzersiz ve Spor Bilimleri
♦ Halkla ilişkiler ve Tanıtım
♦ İşletme
♦ Kamu Yönetimi
♦ Reklamcılık
♦ Rekreasyon
♦ Sağlık Yönetimi
♦ Sosyoloji
♦ Tarih programlarından oluşmaktadır.
İkinci Üniversite kapsamında başvurulacak ön lisans programları;
Acil Durum ve Afet Yönetimi
♦ Adalet
♦ Bankacılık ve Sigortacılık
♦ Bilgisayar Programcılığı
♦ Bilgi Yönetimi
♦ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
♦ Çağrı Merkezi Hizmetleri
♦ Çocuk Gelişimi
♦ Dış Ticaret
♦ Emlak Yönetimi
♦ Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
♦ Halkla İlişkiler ve Tanıtım
♦ İslami İlimler
♦ İş Sağlığı ve Güvenliği
♦ İşletme Yönetimi
♦ Laborant ve Veteriner Sağlık
♦ Lojistik
♦ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
♦ Özel Güvenlik ve Koruma
♦ Radyo ve Televizyon Programcılığı
♦ Reklamcılık
♦ Sağlık Kurumları İşletmeciliği
♦ Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
♦ Sosyal Hizmetler
♦ Spor Yönetimi
♦ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
♦ Turizm ve Otel İşletmeciliği
♦ Yeni Medya ve Gazetecilik
♦ Yerel Yönetimler programlarından oluşmaktadır.