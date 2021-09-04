Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? Erzurum Atatürk Üniversitesi ATA AÖF kayıt tarihleri
Giriş Tarihi: 4.9.2021 08:36 Son Güncelleme: 4.9.2021 08:36

ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? Erzurum Atatürk Üniversitesi ATA AÖF kayıt tarihleri

ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? Erzurum Atatürk Üniversitesi ATA AÖF kayıt tarihleri

Üniversitelerin açılmasına kısa bir zaman kala, üniversiteyi açıktan okumak isteyen ya da ikinci üniversite okumayı planlayan adaylar ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak diye araştırıyor. 2021-2022 dönemi ATA AÖF ön kayıt işlemleri haziran ayında alınmaya başladı. Ön kayıt yaptıran adaylar ATA AÖF kesin kayıt tarihi ne diye merak ediyor. İşte Erzurum Atatürk Üniversitesi açık öğretim kayıt ekranı ve tarihi.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim görmek isteyen adaylar, ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak sorusuyla kayıt tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Üniversitenin OBS bilgi sistemi üzerinden yapılan kayıtlar henüz başlamadı fakat ön kayıt işlemleri hala devam ediyor. Bu durumda, ATA AÖF kesin kayıt tarihi ne? İşte Erzurum Atatürk Üniversitesi açıköğretim kayıt ekranı ve sürece ilişkin genel bilgiler.

ATA AÖF KAYIT TARİHLERİ

ATA AÖF ön kayıtları bu yıl 1 Haziran'dan 3 Ekim'e kadar alınıyor. AÖF kesin kayıtları ise 31 Ağustos ile 3 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

ATA AÖF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Atatürk Üniversitesi ikinci üniversite ön kayıt işlemi YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinde mezuniyet ya da öğrencilik bilgisi olan adaylar tarafından yapılacak. Söz konusu adaylar ataaof.edu.tr sisteminden "İkinci Üniversite Kayıt Sayfası" ekranına giriş yaparak ön başvuru işlemini gerçekleştirebilir. Bu işlemi gerçekleştiren adayların kesin kayıt işlemlerinde bir belge göndermesine gerek yoktur. Kesin kayıt materyal ücretini yatırdıktan sonra kesin kayıt işlemi otomatik olarak gerçekleştirilir.

ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE LİSANS BÖLÜMLERİ

İkinci Üniversite kapsamında başvurulacak lisans bölümleri:

♦ Çocuk Gelişimi

♦ Egzersiz ve Spor Bilimleri

♦ Halkla ilişkiler ve Tanıtım

♦ İşletme

♦ Kamu Yönetimi

♦ Reklamcılık

♦ Rekreasyon

♦ Sağlık Yönetimi

♦ Sosyoloji

♦ Tarih programlarından oluşmaktadır.

İkinci Üniversite kapsamında başvurulacak ön lisans programları;

Acil Durum ve Afet Yönetimi

♦ Adalet

♦ Bankacılık ve Sigortacılık

♦ Bilgisayar Programcılığı

♦ Bilgi Yönetimi

♦ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

♦ Çağrı Merkezi Hizmetleri

♦ Çocuk Gelişimi

♦ Dış Ticaret

♦ Emlak Yönetimi

♦ Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

♦ Halkla İlişkiler ve Tanıtım

♦ İslami İlimler

♦ İş Sağlığı ve Güvenliği

♦ İşletme Yönetimi

♦ Laborant ve Veteriner Sağlık

♦ Lojistik

♦ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

♦ Özel Güvenlik ve Koruma

♦ Radyo ve Televizyon Programcılığı

♦ Reklamcılık

♦ Sağlık Kurumları İşletmeciliği

♦ Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

♦ Sosyal Hizmetler

♦ Spor Yönetimi

♦ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

♦ Turizm ve Otel İşletmeciliği

♦ Yeni Medya ve Gazetecilik

♦ Yerel Yönetimler programlarından oluşmaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şarkıcı Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesine gölge düşüren olay! Büyük saygısızlık...
Ne kadar miras bıraktığı belli oldu! İngiliz turist Türk otel çalışanına mirasından pay vermişti...
KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak ve şartları nedir?
Son dakika haberler | İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı PCR testi genelgesinin detayları belli oldu
Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in tek rakibi Messi! "Benden sonra en iyisi o..."
SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Aşı olmayana PCR şartı geldi
Son dakika haberi! 10 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Borçlar siliniyor, devlet ödeyecek
Son dakika haberi: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Sürpriz detay 'Daha iyisini duymadım...'
Altın fiyatları için yön yukarı döndü! İşte altın için gündem olacak 2 konu
ARKADAŞINA GÖNDER
ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? Erzurum Atatürk Üniversitesi ATA AÖF kayıt tarihleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA