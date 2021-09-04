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Giriş Tarihi: 4.9.2021 14:21 Son Güncelleme: 4.9.2021 14:22

Elmalı Yağlı Güreşleri hangi kanalda? Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri canlı yayın kanalı bilgileri belli oldu

Elmalı Yağlı Güreşleri hangi kanalda? Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri canlı yayın kanalı bilgileri belli oldu

Bu yıl 669.’su düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı. Güreş müsabakalarında ilk gün alt boylar mücadele ederken 5 Eylül Pazar günü ise başpehlivanlık final maçı gerçekleşecek. Dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olma unvanına sahip Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri hangi kanalda yayınlanacak? İşte Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri canlı yayın kanalı bilgileri…

Türk'ün ilk er meydanı olarak adlandırılan Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan başlıyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs sebebiyle ara verilen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde bu yıl 70'in üzerinde başpehlivan ile 1500'ten fazla sporcu boy gösterecek. İşte Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri hangi kanalda sorusunun cevabı…

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

669. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Antalya'dan canlı yayınla 4-5 Eylül'de DMAX'te izlenebilecek.

ELMALI'YA AHMET TAŞÇI VE ORHAN OKULU DAMGASI

Elmalı güreşlerine son dönemde Türk yağlı güreşinin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı ve Kırkpınar başpehlivanlığını 2015 ile 2018'de iki kez kazanarak Antalya'nın gururu olan Orhan Okulu damgasını vurdu.

Ahmet Taşçı, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste 5 kez kazanarak rekor kırarken, Orhan Okulu ise 6 kez üst üste başpehlivan olarak rekoru eline geçirmeyi başardı.

2 SAAT 15 DAKİKALIK GÜREŞ UNUTULMADI

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin 666'ncısı, 9 Eylül 2018'de er meydanlarında eşine az rastlanır bir mücadeleye sahne oldu.

"Sarı fırtına" olarak anılan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, yarı finalde hemşerisi ve kendisi gibi Kırkpınar başpehlivanı unvanına sahip Ali Gürbüz ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen ve 2 saat 15 dakika süren müsabakada, İsmail Balaban'ın babası Hasan ve dedesi Mehmet Balaban, er meydanına çıkarak, güreşin bitirilmesini istedi. Ailelerin araya girmesine rağmen güreşmeye devam eden İsmail Balaban, Ali Gürbüz'ü yendi.

Zorlu mücadelelerin ardından finale çıkan İsmail Balaban, aşırı yorgunluğa bağlı yaşadığı kramplar ve sakatlığı nedeniyle müsabakadan çekilmek zorunda kalınca, Orhan Okulu başpehlivanlığı kazandı

ATA SPORU GÜREŞTE ELMALI'NIN ÖNEMİ

Bazı tarihi kaynaklara göre ilk Alperenlerin bölgeye yerleşmesiyle Türk ve Müslümanların çoğalıp kök saldığı Antalya'nın Elmalı ilçesi, ata sporu güreşin ilk müsabakalarının yapıldığı yer olarak da kayıtlardaki yerini alıyor.

Tarihi kaynaklardaki bilgiye göre Elmalı, amacı sağlıklı, sportmen ve ahlaklı bir nesil yetiştirmek olan yağlı güreş geleneğini en iyi sürdüren bölgeler arasında bulunuyor.

Organizasyonun bir başka yönü de yöre halkının maddi ve manevi desteği ile yine yöre halkına fayda sağlayacak eserlerin yapılmasına katkı sağlanması. Tespitlere göre, Elmalı'da son otuz yılda güreş gelirleri ile Elmalı Lisesinin birinci katı, Elmalı Devlet Hastanesi, Elmalı içme suyuna yardım, spor tesisleri ve Elmalı Müzesi'nin yapımı için maddi kaynak sağlandı.

Kovid-19 salgınına kadar kültür ve sanat şenlikleri olarak süre gelen Elmalı güreşleri, bir eğlence ve festival havasında geçiyordu. İlçe halkı ve köylerden gelenler, özellikle 1975'li yıllara kadar Mehter Takımı ve seyirlik oyun olan "Hart Hart Deveyi" izlemek için Cumhuriyet Meydanı'nı doldururdu. Güreşlerin başlangıcından bir hafta öncesinde sempozyumlar, sergiler düzenleniyor ve güreş günlerinden birkaç gün öncesi akşamları sanatçılar davet edilerek halk konserleri veriliyordu.

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Elmalı Yağlı Güreşleri hangi kanalda? Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri canlı yayın kanalı bilgileri belli oldu
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