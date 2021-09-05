Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ile haftalık ders programı sorgulama: e-Okul VBS ilkokul-ortaokul-lise ders programı!
Giriş Tarihi: 5.9.2021 16:09

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ile haftalık ders programı sorgulama: e-Okul VBS ilkokul-ortaokul-lise ders programı!

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ile haftalık ders programı sorgulama: e-Okul VBS ilkokul-ortaokul-lise ders programı!

Milyonlarca öğrenci ve veli gözünü e-Okul öğrenci girişi ile haftalık ders programı sorgulama ekranına çevirdi. 6 Eylül yarın itibarıyla başlayacak olan eğitim öğretim yılının ardından haftanın 5 günü de yüz yüze eğitim görecek olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri gün içerisinde alacakları dersleri araştırıyor. Bu noktada “e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ile haftalık ders programı yayınlandı mı, yarın hangi dersler var?” soruları yanıt aramaya başladı. Öğrenciler e-Okul sistemine giriş yaparak ders programına ulaşabilecek.

e-Okul öğrenci girişi ile beraber haftalık ders programı araştırmaları başladı. Yarın itibarıyla tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 2021-2022 eğitim öğretim senesi başlıyor olacak. Hal böyleyken hafta boyunca alacakları dersler öğrencilere bu program ile duyurulacak. Bu kapsamda "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ile haftalık ders programı yayınlandı mı, yarın hangi dersler var?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte e-Okul öğrenci girişi ile haftalık ders programı sorgulama...

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Veliler; http://e-okul.meb.gov.tr adresinden öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve okul numarası ile sisteme girecekler ve velisi bulunduğu öğrenciyle ilgili ders programı, notları, devamsızlıkları, okul ve öğretmenler tarafından yapılan duyuruları görebileceklerdir.

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

E OKULDA HANGİ İŞLEMLER YAPILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

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e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ile haftalık ders programı sorgulama: e-Okul VBS ilkokul-ortaokul-lise ders programı!
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