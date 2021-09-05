e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ile haftalık ders programı sorgulama: e-Okul VBS ilkokul-ortaokul-lise ders programı!

e-Okul öğrenci girişi ile beraber haftalık ders programı araştırmaları başladı. Yarın itibarıyla tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 2021-2022 eğitim öğretim senesi başlıyor olacak. Hal böyleyken hafta boyunca alacakları dersler öğrencilere bu program ile duyurulacak. Bu kapsamda "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ile haftalık ders programı yayınlandı mı, yarın hangi dersler var?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte e-Okul öğrenci girişi ile haftalık ders programı sorgulama...
E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Veliler; http://e-okul.meb.gov.tr adresinden öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve okul numarası ile sisteme girecekler ve velisi bulunduğu öğrenciyle ilgili ders programı, notları, devamsızlıkları, okul ve öğretmenler tarafından yapılan duyuruları görebileceklerdir.
E OKULDA HANGİ İŞLEMLER YAPILIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.