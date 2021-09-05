Giriş Tarihi: 5.9.2021 16:09

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ile haftalık ders programı sorgulama: e-Okul VBS ilkokul-ortaokul-lise ders programı!

Milyonlarca öğrenci ve veli gözünü e-Okul öğrenci girişi ile haftalık ders programı sorgulama ekranına çevirdi. 6 Eylül yarın itibarıyla başlayacak olan eğitim öğretim yılının ardından haftanın 5 günü de yüz yüze eğitim görecek olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri gün içerisinde alacakları dersleri araştırıyor. Bu noktada “e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ile haftalık ders programı yayınlandı mı, yarın hangi dersler var?” soruları yanıt aramaya başladı. Öğrenciler e-Okul sistemine giriş yaparak ders programına ulaşabilecek.

e-Okul öğrenci girişi ile beraber haftalık ders programı araştırmaları başladı. Yarın itibarıyla tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 2021-2022 eğitim öğretim senesi başlıyor olacak. Hal böyleyken hafta boyunca alacakları dersler öğrencilere bu program ile duyurulacak. Bu kapsamda "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ile haftalık ders programı yayınlandı mı, yarın hangi dersler var?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte e-Okul öğrenci girişi ile haftalık ders programı sorgulama...