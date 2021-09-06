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Giriş Tarihi: 6.9.2021 14:40 Son Güncelleme: 6.9.2021 14:40

12 yaş üstü ne zaman aşı olacak, aşı sırası geldi mi? 15 yaş üstü aşı olabiliyor mu ve zorunlu mu olacak?

12 yaş üstü ne zaman aşı olacak, aşı sırası geldi mi? 15 yaş üstü aşı olabiliyor mu ve zorunlu mu olacak?

Koronavirüs aşısı için 18 yaş üzeri tüm vatandaşlara aşı hakkı tanımlandıktan sonra sıra 18 yaş altındaki gençlere ve çocuklara geldi. 15 yaş üzeri çocuklar için aşı randevusu alma ekranı aktif hale getirilirken, 15 ve 12 yaş üstü aşı olabiliyor mu sorusu yanıt buldu. Öte yandan pek çok veli 12 yaş üstü ne zaman aşı olacak, aşı sırası geldi mi ve okula gidecek öğrenciler için 15 yaş üstü aşı zorunlu mu sorusuna da yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili yapılan son açıklamalar.

18 yaş üstü aşılama faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte çocuklar için aşı uygulaması gündeme geldi. 15 yaş üstü aşı olabiliyor mu ve zorunlu mu sorularına ek olarak bazı veliler 12 yaş üstü ne zaman aşı olacak, aşı sırası geldi mi diye araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, vaka sayılarının artışında aşı olmayan nüfusun etkisi olduğunu duyurması üzerine aşılama oranlarında artış gözlemlendi. İşte ailelerin merak ettiği "çocuklar aşı olacak mı" sorusu hakkında son durum ve 15 yaş üstü için aşı randevusu alma ekranı.

15 YAŞ ÜSTÜ AŞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 yaş üstü gençlerin ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olanların aşılanacağını duyurmuştu. Ancak dün, 12 yaş üstü gençlerin kronik hastalığı olup olmadığı gözetilmeksizin aşı olabileceği açıklandı. Bu duyurunun ardından aileler aşı konusunda araştırmaları hızlandırdı.

12 YAŞ ÜSTÜ AŞI ZORUNLU MU ?
Sağlık Bakanlığı, yüksek riskli grupta yer alan vatandaşların aşılanmasının hayati önem taşıdığına değinerek 12 yaş ve üstü riskli gruptaki gençlerin de aşılanacağını açıklamıştı. Bu açıklamalar dahilinde, toplumda bulaş riskini en aza indirmek ve kamu sağlığını koruyabilmek adına aşı sırası gelen vatandaşların aşı olması gerekmektedir. Ancak hiçbir yaş grubu ve meslek için aşı zorunluluğu söz konusu değildir.

12 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Geçtiğimiz haftalarda 12 yaş üstü ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda olanlar için aşı hakkı tanımlanmıştı. Dün yapılan son açıklamayla birlikte 12 yaş üzerindeki tüm gençler için aşı hakkının tanımlandığı ve aşı randevularının açıldığı öğrenildi. Buna göre 12 yaş üzerindeki tüm bireyler kronik hastalığı olsa da olmasa da aşı olabilecek.

AŞI SIRASI NASIL SORGULANIR?

18 yaş altına inen aşı sırası için, e-Nabız sisteminden ya da kısa mesaj yoluyla aşı hakkının olup olmadığı sorgulanabilir. 2023'e "AŞILA" yazıp SMS atarak aşı sırasının gelip gelmediği öğrenilebiliyor.

e-Nabız sisteminden aşı sırası öğrenme ve aşı randevusu almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

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12 yaş üstü ne zaman aşı olacak, aşı sırası geldi mi? 15 yaş üstü aşı olabiliyor mu ve zorunlu mu olacak?
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