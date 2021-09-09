İçimizden Biri dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler? İçimizden Biri oyuncuları, konusu ve yayın tarihi

Farklı dinlere mensup kişilerin aşkı ve ailelerinin bu aşka olan tepkisini işleyen İçimizden Biri dizisi yayına hazırlanıyor. Yeni sezonda ekranlara gelecek olan dizi, İçimizden Biri dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler sorularıyla araştırılıyor. Özge Yağız, Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Derya Alabora, Asuman Dabak gibi isimlerle öne çıkan diziye ilişkin bilgiler haberimizde. İşte İçimizden Biri oyuncuları, konusu ve yayın tarihi!

İÇİMİZDEN BİRİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV'de yayın hayatına başlamaya hazırlanan dizi, 12 Eylül Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. İçimizden Biri, önümüzdeki Pazar gününden itibaren her hafta saat 20:00'de yayınlanacak.