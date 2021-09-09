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Giriş Tarihi: 9.9.2021 14:11

İçimizden Biri dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler? İçimizden Biri oyuncuları, konusu ve yayın tarihi

İçimizden Biri dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler? İçimizden Biri oyuncuları, konusu ve yayın tarihi

Özge Yağız ve Bora Akkaş’ın başrolleri paylaştığı İçimizden Biri dizisi başlıyor. Bu sezon yayın hayatına başlayacak olan dizi; İçimizden Biri dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler sorularıyla gündeme geliyor. Diziseverlerin araştırma konusu olan yeni dizi, Adem ile Havva hikayesini farklı dinlere mensup iki aşık üzerinden ele alıyor. İşte İçimizden Biri oyuncuları, konusu ve yayın tarihi.

Farklı dinlere mensup kişilerin aşkı ve ailelerinin bu aşka olan tepkisini işleyen İçimizden Biri dizisi yayına hazırlanıyor. Yeni sezonda ekranlara gelecek olan dizi, İçimizden Biri dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler sorularıyla araştırılıyor. Özge Yağız, Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Derya Alabora, Asuman Dabak gibi isimlerle öne çıkan diziye ilişkin bilgiler haberimizde. İşte İçimizden Biri oyuncuları, konusu ve yayın tarihi!

İÇİMİZDEN BİRİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV'de yayın hayatına başlamaya hazırlanan dizi, 12 Eylül Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. İçimizden Biri, önümüzdeki Pazar gününden itibaren her hafta saat 20:00'de yayınlanacak.

İÇİMİZDEN BİRİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Temmuz ayında başlayan dizi çekimlerinin Marmaris ve çevresinde gerçekleştirildiği biliniyor.

İÇİMİZDEN BİRİ KONUSU

İçimizden Biri dizisinde İrlandalı Hristiyan bir ailenin oğlu olan Adam ile Müslüman ve Türk bir ailenin kızı Havva'nın sıra dışı aşkı anlatılacak. Adam'ın babası William bir Türkiye aşığı olarak Marmaris'te yaşamaktadır. Araştırma görevlisi olan Adam da buraya geldiği sırada Havva'yla karşılaşır ve ilk görüşte aşk başlar. Ancak Havva'nın ailesi bu duruma şiddetle karşı çıkar ve ikilinin mücadelesi bu noktada başlar.

İÇİMİZDEN BİRİ OYUNCULARI

Özge Yağız (Havva Aladağ)

Bora Akkaş (Adam Willson)

Mustafa Avkıran (Hünkar Aladağ)

Derya Alabora (Eva Willson)

Renan Bilek (William Willson)

Asuman Dabak (Büklüm Tatlılı)

Benian Dönmez (Adile Aladağ)

Burak Satıbol (Gürbüz Gürler)

Deniz Cengiz (Hanım Gürler)

Korhan Herduran (Hulusi Güler)

Ceren Yalazoğlu (Hatun Güler)

Faruk Akgören (Bahtiyar Tatlılı)

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İçimizden Biri dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler? İçimizden Biri oyuncuları, konusu ve yayın tarihi
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