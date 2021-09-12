Daniil Medvedev kimdir? Amerika Açık Tenis Turnuvası şampiyonu Daniil Medvedev kaç yaşında, nereli?

Daniil Medvedev, Amerika Açık Tenis Turnuvası (US Open) final maçında Novak Djokovic karşısında 3-0'lık skorla galip gelerek şampiyonluğa adını yazdırdı. Bu son dakika gelişmesinin ardından sporseverler tarafından "Daniil Medvedev kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.
Daniil Sergeyeviç Medvedev (Rusça: Даниил Сергеевич Медведев; d. 11 Şubat 1996; Moskova, Rusya), Rus profesyonel tenis oyuncusu. Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin (ATP) sıralamasına göre 15 Mart 2021 itibariyle tekler teniste dünya 2 numarasıdır.
Tam adı: Daniil Sergeyeviç Medvedev
Vatandaşlık: Rusya
Doğum yeri: Moskova, Rusya
Doğum tarihi: 11 Şubat 1996 (25 yaşında)
Yaşadığı yer: Monte Carlo, Monako
Boy: 1,98 m (6 ft 6 in)
Profesyonellik: 2014
Oyun stili: Sağ el (çift el backhand)
Çalıştığı koçlar: Gilles Cervara
Toplam ödül: 17,206,415 $