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Giriş Tarihi: 13.9.2021 01:47 Son Güncelleme: 13.9.2021 01:47

Daniil Medvedev kimdir? Amerika Açık Tenis Turnuvası şampiyonu Daniil Medvedev kaç yaşında, nereli?

Daniil Medvedev kimdir? Amerika Açık Tenis Turnuvası şampiyonu Daniil Medvedev kaç yaşında, nereli?

Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile karşı karşıya gelen ve 3-0’lık farklı skorla ilk Grand Slam zaferine imza atan Daniil Medvedev ile ilgili detaylar merak konusu olarak “Daniil Medvedev kimdir, kaç yaşında, nereli?” şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Daniil Medvedev kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Daniil Medvedev, Amerika Açık Tenis Turnuvası (US Open) final maçında Novak Djokovic karşısında 3-0'lık skorla galip gelerek şampiyonluğa adını yazdırdı. Bu son dakika gelişmesinin ardından sporseverler tarafından "Daniil Medvedev kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.

DANİİL MEDVEDEV KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Daniil Sergeyeviç Medvedev (Rusça: Даниил Сергеевич Медведев; d. 11 Şubat 1996; Moskova, Rusya), Rus profesyonel tenis oyuncusu. Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin (ATP) sıralamasına göre 15 Mart 2021 itibariyle tekler teniste dünya 2 numarasıdır.

DANİİL MEDVEDEV KİŞİSEL BİLGİLER

Tam adı: Daniil Sergeyeviç Medvedev

Vatandaşlık: Rusya

Doğum yeri: Moskova, Rusya

Doğum tarihi: 11 Şubat 1996 (25 yaşında)

Yaşadığı yer: Monte Carlo, Monako

Boy: 1,98 m (6 ft 6 in)

Profesyonellik: 2014

Oyun stili: Sağ el (çift el backhand)

Çalıştığı koçlar: Gilles Cervara

Toplam ödül: 17,206,415 $

KAYNAK: Vikipedia

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Daniil Medvedev kimdir? Amerika Açık Tenis Turnuvası şampiyonu Daniil Medvedev kaç yaşında, nereli?
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