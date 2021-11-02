Güreş Federasyonu Başkanı adayı Musa Aydın:’’ Tesisleşmeye önem vereceğiz ’’

Güreşte Cumhuriyet tarihinde kazanılmış madalyaların üçte birinin kendi dönemlerinde kazanıldığını belirten Aydın, ''kırılması zor bir rekora imza attık. 18 yıl aradan sonra 3 dünya, 52 yıl aradan sonra olimpiyatlarda 5 madalya, 72 yıl aradan sonra 6 şampiyonluk ve Avrupa'da da 16 madalya kazandık. Bu bir rekor. Bunlar bizim referansımız. Önümüzdeki dönemlerde de başaracağımıza inanıyoruz. Paris 2024 olimpiyatına ve 2026'ya da planımız hazır'' dedi.

Özeleştiride bulunan Aydın: ''Pandemi, güreşi de olumsuz etkiledi. Kovid-19 sürecini iyi yönetemediğimizi söyleyebilirim. Sağlık endişesiyle çok panik yaptık'' diyen Musa Aydın, tesisleşme için: ''98 yıllık federasyon olmamıza rağmen federasyonun hizmet binası ve kamp merkezi yok. 1 Eylül'de ihalesi bitmiş projemiz var. Taha Akgül Spor Salonu'nun yanında, federasyon binası, 250 yataklı otel, güreş salonu, kondisyon ve sağlık merkezinin olduğu bir kamp eğitim merkezine kavuşmuş olacağız. 1,5 yılda bitmesi planlanıyor'' açıklamasında bulundu. Ayrıca Türk güreşinin efsane ismi Yaşar Doğu'nun Ankara'daki evini de güreş müzesi yapacaklarını söyledi.