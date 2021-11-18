Jake Paul - Tommy Fury maçı öncesi çarpıcı sözler! MMA dövüşçüsü Anthony Taylor Tommy’i kızdıracak...

Çıktığı 12 maçta 7 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan MMA dövüşçüsü Anthony Taylor, Jake Paul-Tommy Fury maçı öncesi tartışmalara katılan son isim oldu. Taylor, Jake Paul ve Tommy Fury hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı. Ancak geçtiğimiz Ağustos ayında, ağır siklet şampiyonu Tyson'ın kardeşi Fury tarafından dört rauntta dövüldüğünde daha da öne çıkmaya başladı.
Bu sonuç, 22 yaşındaki Fury'yi, 18 Aralık'ta Florida'da 24 yaşındaki Paul'e karşı bir kin maçıyla karşı karşıya getirdi. Taylor, Fury'nin Jake Paul karşısında göstereceği performans hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı.
JAKE PAUL NAKAVT EDECEK
Taylor, Fury'nin maçın ilerleyen rauntlarında aşırı yorulacağını ve bu sebepten dolayı da kaybedeceğini ifade etti. Taylor SunSport'a şunları söyledi: "Bence Jake Paul yedinci turda nakavt edecek.. Paul, daha akıllı biri. ring içinde stratejik davranıyor. Kondisyonu da çok daha iyi. Stratejik, ayak hareketleri açısından Jake Paul Tommy'den daha iyi diyebilirim"
"JAKE PAUL BENİMLE DÖVÜŞÜRKEN ÇOK ZAMANLAR GEÇİRDİ"
"Jake'e gerçekten baktığınızda, Tyron'la dövüştüğünde ayaklarının Tommy'ninkinden daha iyi olduğunu söyleyebilirsiniz. "Dövüşürken aklını iyi kullanıyor. Jake Paul bana karşı zor zamanlar geçirdi. 5'6 boyundayım, beni nakavt etmesi gerekiyordu ve gerçekten zor zamanlar geçirdi ve çabucak gazını boşalttı.
"TOMMY FURY ÇOK ZOR ZAMANLAR GEÇİRECEK"
"Jake gibi boks becerileri olan, senden daha uzun bir adama karşı çıktığın zaman, Tommy Fury gerçekten zor zamanlar geçirecek."
Jake Paul, kariyerindeki en büyük galibiyetini sekiz rauntta eski UFC şampiyonu 39 yaşındaki Tyron Woodley'e karşı elde etti.