Jake Paul - Tommy Fury maçı öncesi çarpıcı sözler! MMA dövüşçüsü Anthony Taylor Tommy’i kızdıracak...

JAKE PAUL NAKAVT EDECEK

Taylor, Fury'nin maçın ilerleyen rauntlarında aşırı yorulacağını ve bu sebepten dolayı da kaybedeceğini ifade etti. Taylor SunSport'a şunları söyledi: "Bence Jake Paul yedinci turda nakavt edecek.. Paul, daha akıllı biri. ring içinde stratejik davranıyor. Kondisyonu da çok daha iyi. Stratejik, ayak hareketleri açısından Jake Paul Tommy'den daha iyi diyebilirim"