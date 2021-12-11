Formula 1’de sıralama turları başladı!

Formula 1'de son yılların en heyecanlı sezonu yaşanıyor. Alman pilot Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki mücadele nefesleri kesiyor. İki pilot da son yarışa aynı puanla girdi.
Yarınki yarışı yakından ilgilendiren sıralama turları saat 16:00'da başladı. Nefesleri kesecek olan yarış ise yarın saat 16:00'da başlayacak.
ABU DHABİ YARIŞI NE ZAMAN ve SAAT KAÇTA?
Abu Dhabi Grand Prix sıralama turları: 11 Aralık 2021, saat 16.00
Abu Dhabi Grand Prix ana yarış: 12 Aralık 2021, saat 16.00
FORMULA 1 PUAN DURUMU
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218
4. Sergio Perez (Meksika): 190
5. Charles Leclerc (Monako): 158
Takımlar
1. Mercedes 587,5
2. Red Bull: 559,5
3. Ferrari: 307,5
4. McLaren: 269
5. Alpine: 149