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Giriş Tarihi: 11.12.2021 16:14 Son Güncelleme: 11.12.2021 16:42

Formula 1'de sıralama turları başladı!

Formula 1’de sıralama turları başladı!

Formula 1'de sezonun son yarışı yarın yapılacak. Abu Dhabi Grand Prix'i için geri sayım başladı ve bugün saat 16:00'da başlayan sıralama turları devam ediyor. Aynı puanda olan Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki mücadelede heyecan devam ediyor.

Formula 1'de son yılların en heyecanlı sezonu yaşanıyor. Alman pilot Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki mücadele nefesleri kesiyor. İki pilot da son yarışa aynı puanla girdi.

Yarınki yarışı yakından ilgilendiren sıralama turları saat 16:00'da başladı. Nefesleri kesecek olan yarış ise yarın saat 16:00'da başlayacak.

ABU DHABİ YARIŞI NE ZAMAN ve SAAT KAÇTA?

Abu Dhabi Grand Prix sıralama turları: 11 Aralık 2021, saat 16.00

Abu Dhabi Grand Prix ana yarış: 12 Aralık 2021, saat 16.00

FORMULA 1 PUAN DURUMU

Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218
4. Sergio Perez (Meksika): 190
5. Charles Leclerc (Monako): 158

Takımlar
1. Mercedes 587,5
2. Red Bull: 559,5
3. Ferrari: 307,5
4. McLaren: 269
5. Alpine: 149

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