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Giriş Tarihi: 12.12.2021 15:20

Pole pozisyonu nedir? F1 pole pozisyonu ne demek?

Pole pozisyonu nedir? F1 pole pozisyonu ne demek?

Formula 1 yarışlarında sıklıkla duyduğumuz bir terim olan pole pozisyonu, Başkent Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden koşulacak yarış öncesi gündem oldu.  Pilotlar ve markalar klasmanında büyük çekişmeye sahne olan şampiyonluk mücadelesinde düğüm Abu Dabi'de çözülecek. Şampiyonluk yarışı öncesi sıralama turları tamamlanırken pole pozisyonunda yarışa başlayacak F1 pilotu da belli oldu. Peki, pole pozisyonu nedir?

Formula 1'de sezonun final yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de yapılacak. Verstappen, şampiyon olması halinde F1 tarihinde şampiyonluğa ulaşan 34. farklı ve ilk Hollandalı pilot olacak. Lewis Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2020'nin ardından 8. kez şampiyonluğunu ilan etmeye çalışacak. Yarışa pole pozisyonunda Max Verstappen başlayacak.

POLE POZİSYONU NEDİR?

Pole pozisyonu yarışlara en öne başlanan yerdir, yani ilk sıradır. Yarışta ilk sırayı almak için pilotlar sıralama turlarına çıkar ve en iyi dereceyi alan pilot yarışa pole pozisyonunda başlar.

"Pole pozisyonu" terimi; at yarışında, yarışa en öndeki yuvadan başlayan atı belirtmek için kullanılan ifadeden gelmektedir.

Terim motor sporlarına çok farklı biçimlerde girmiştir. Pist yarışlarında, yarışa ilk sırada başlayacak olan pilot pole pozisyonu sahibi olarak adlandırılmaktadır. Genellikle farklı bir seansta elde edilen derecelere göre belirlenen pole pozisyonu, önceki yarışların sonuçlarına göre de şekillenebilmektedir.

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Pole pozisyonu nedir? F1 pole pozisyonu ne demek?
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