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Giriş Tarihi: 26.12.2021 16:40

Silvan Aslanspor deplasmanda gol yağdırdı

İHSAN YILMAZ
Silvan Aslanspor deplasmanda gol yağdırdı

Diyarbakır Süper Amatör A Grup’ta  yer Silvan Aslanspor Diyarbakır deplasmanında Çamlıca Gençlikspor’u 6-0 mağlup etti.

Diyarbakır Bağlar İlçesi Vali Ahmet Cemil Serhadlı sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Ahmet Daşkın ile Baver Diker'in golleriyle Silvan Aslanspor 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Silvan Aslanspor Baver Diker'in ayağında kazandığı gollerle kendisi 63 gol atarken Rohat Yayan, ve 2006 doğumlu Yusuf Suret'in golleriyle kazan Siyah-beyazlı takım puanın 15'e çıkararak gol averajıyla ikinci sıradaki yerini korudu.

Silvan Aslanspor Başkanı Aslan Baskır, "Ligin başlamasıyla birlikte iyi bir ivme yakaladık. Beş maçta beş galibiyet alarak namağlup ligi sürdürmeye çalışıyoruz. Çamlıca Gençlikspor bizim için önemli bir maçtı. Diyarbakır deplasmanında 3 puanın 9 golle almayı başardık. Silvan Aslanspor herkes imce üslüyle destek çıkarak takıma sahip çıkmaya çalışıyoruz. Tüm imkânsızlıklara rağmen takım başarılı bir grafik yakaladı. Burada ki tem amacımız grubumuzda şampiyon olarak çıkmaktır. Silvan ilçemizin değerli büyüklerinin esnafın desteklerinden ötürü takımdaki yönetici arkadaşlarımın, teknik heyetin ve futbolcularıma Silvan halkı adına sonsuz teşekkürlerimiz sunuyorum" dedi.

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Silvan Aslanspor deplasmanda gol yağdırdı
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