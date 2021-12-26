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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Spor turu

Spor turu
Melissa Vargas F.Bahçe Opet'e
FENERBAHÇE Opet iki eski yıldızını geri getiriyor. Türk vatandaşlığına da geçen Melissa Vargas, Çin Ligi'nin sona ermesiyle birlikte 15 Ocak'tan itibaren tekrar sarı-lacivertli formayı giyecek ve TC statüsünde oynayacak. Ayrıca ABD'li smaçör Kelsey Robinson da anlaşılan bir başka eski oyuncu oldu.

Kartal'ın muhteşem dönüşü
HERBALIFE Nutrition Kadınlar Süper Ligi'ndeki derbi heyecanında Beşiktaş HDİ Sigorta, Galatasaray'ı 66-57 mağlup etti. İkinci yarının başında 15 sayı geri düşen siyah-beyazlılar, 23-2'lik seri ile 49-44 öne geçti ve maçtan 66-57 galip ayrılarak, 10. haftada sonunda 2. kez kazandı.

Uzatmalı maç darüşşafaka'nın
ING Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka, normal süresi 64-64 biten maçta Beşiktaş'ı 76-73 mağlup etti ve 12. maçında 8'inci galibiyetine uzandı. Diğer sonuçlar: Afyon Belediyesi-F.Extra Bursa: 55-108, Anadolu Efes-G. Antep Basketbol: 83-93.

Son sözü Erzurum söyledi
SPOR Toto 1. Lig'de BB Erzurumspor evinde Denizlispor'u 3-1 yenerek zirve inadını sürdürdü. İlk yarıda Djedje'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan konuk ekip, 58'de Darri ile öne geçti. Ancak Olanare'nin 60 ve 64'teki golleri ile 2-1 üstünlüğü ele alan Erzurum, Oltan'ın 79'daki golüyle maçı 3-1 kazandı

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