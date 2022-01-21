Avustralya Açık’ta Alexander Zverev ve Barbora Krejcikova 4. tura çıktı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya 5. gün sabah seansı maçlarıyla devam edildi. Tek erkeklerde turnuvanın favorileri arasında gösterilen Alexander Zverev, üçüncü turda elemelerden gelen Moldovalı Radu Albot ile karşılaştı. Rakibini 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenen Alman tenisçi, 4. turda Kanadalı Denis Shapovalov ile eşleşti.

Turnuvanın 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini, 31 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz'ı 3-2 (6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6) ile geçerek yoluna devam etti. Berrettini, 4. turda 19 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta'nın rakibi oldu. Erkeklerin 14 numaralı seribaşı Shapovalov ise 23 numaralı seribaşı ABD'li Reilly Opelka karşısında 7-6, 4-6, 6-3, 6-4'lük setlerle 3-1 galip gelerek 4. tura çıktı.

KADINLARDA KREJCIKOVA VE SAKKARI TUR ATLADI

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Krejcikova, 26 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 2-6, 6-4 ve 6-4 tamamlanan setlerle 2-1 yenerek 4. tura yükseldi. Beş numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari, 28 numaralı seribaşı Rus Veronika Kudermetova önünde 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip geldi.

Turnuvanın 8 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa, dünya 66 numarası Ukraynalı Marta Kostyuk'u 2-1 (6-2, 5-7, 6-4) yenerek eledi. Avustralya Açık'ta iki şampiyonluk yaşayan 24 numaralı seribaşı Belaruslu Victoria Azarenka ise 15 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'yı 2-0'lık (6-0, 6-2) skorla zorlanmadan geçti ve adını 4. tura yazdırdı. Dördüncü turda Jessica Pegula-Maria Sakkari, Barbora Krejcikova-Victoria Azarenka ve Madison Keys-Paula Badosa eşleşmeleri oluştu.