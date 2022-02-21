Trambolin Jimnastik şampiyonlarımız SABAH Spor’a konuştu: ‘’Hedefimiz tekrar tarih yazmak’’

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Trambolin Jimnastik Dünya Kupası Kadınlar Senkronize Finallerinde altın madalyayı alarak Türk jimnastiğinde Dünya Kupası'ndaki ilk madalyayı kazanan Sıla Karakuş ve Sena Elçin Karakaş, ilk kez katıldıkları organizasyonda Türk spor tarihine adlarını yazdırmanın mutluluğunu yaşıyorlar. İşte SABAH Spor'a yaptıkları açıklamalar...
SPORA NASIL BAŞLADINIZ?
Sıla Karakuş: 5 yaşında ailemin yönlendirmesiyle spora başladım. 1.5 yıl temel jimnastik yaptıktan sonra 9 yaşında trambolin jimnastiğe geçiş yaptım.
Sena Elçin Karakaş: 12 yıldır bu sporu yapıyorum. Ailemin yönlendirmesiyle bu spora başladım.
BU SPORU TERCİH ETME SEBEBİNİZ NEDİR?
Sıla Karakuş: Ailem diğer sporlardan önce jimnastiğin yapılmasını öngörmüşler. Bütün kasları çalıştırdığı için, o yüzden jimnastiğe yazdırdılar beni.
Sena Elçin Karakaş: Ailem beni jimnastiğe yazdırmıştı. 3-4 yıl kadar artistik jimnastik yaptım. Daha sonra antrenörlerim beni artistik jimnastikten trambolin jimnastiğe yönlendirdi.
OLİMPİYATLARA NASIL HAZIRLANDINIZ?
Sıla Karakuş: Haftanın 3 günü çift antrenman yapıyorum. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri. Haftanın 3 günü 6-7 saat sürüyor. Kalan 3 gün de 3-4 saat sürüyor.
Sena Elçin Karakaş: Olimpiyatlara federasyonumuzun düzenlediği kamplarla hazırlanıyoruz. Federasyonumuz her ay düzenli kamp hazırlıyor bize. Kamplarda daha sıkı, disiplinli antrenmanlar yaparak hazırlanıyoruz.
HAYATINIZIN DÖNÜM NOKTASI NEDİR?
Sıla Karakuş: Hayatımın bir dönüm noktası yok.
Sena Elçin Karakaş: Sakatlıktan sonra gidemediğim yarışma olmuştu. Ondan sonra daha çok çalışmaya başladım ve daha çok hırslandım. Bu yolculukta yanınızda olan, desteğini esirgemeyen 3 kişi saysanız bu kişiler kim olur?
Sıla Karakuş: Ailem, antrenörüm ve federasyonumuz.
Sena Elçin Karakaş: Ailem, antrenörüm İlhan Karanlık ve yakın arkadaşlarım.
BUNDAN SONRAKİ HEDEFİNİZ NEDİR? MAYIS AYINDAKİ YARIŞLARA NASIL HAZIRLANIYORSUNUZ?
Sıla Karakuş: Mayıs ayında bir dünya şampiyonası var. Avrupa şampiyonası öncesi son yarışımız. Hemen ardından Haziranın başı veya ortası gibi Avrupa şampiyonamız var. Şu an Mayıs ayındaki şampiyonaya odaklanmış durumdayım.
Sena Elçin Karakaş: Bundan sonraki hedefim Mayıs ayındaki şampiyonada hem senkronda hem bireyselde hem de takım olarak tekrar tarih yazmak. Bunun için elimden geleni yapacağım.
BU SPORDA ÖNÜNÜZE ÇIKAN ENGELLER OLDU MU?
Sıla Karakuş: Önüme çıkan en büyük engel ağrılarım, sakatlıklarım olabilir. Beni çok zorlamıştı.
Sena Elçin Karakaş: Sakatlıklarım olmuştu. Onun dışına önüme çıkan bir engel olmadı.
JİMNASTİĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNECEK NOKTAYA GELDİNİZ Mİ?
Sıla Karakuş: Hayır. Bırakacak kadar ileri bir noktaya gelmedim.
Sena Elçin Karakaş: Hayır. Bırakmayı hiç düşünmedim
DİĞER SPOR DALLARINDAN TAKİP ETTİĞİNİZ SPORLAR VAR MI?
Sıla Karakuş: Diğer branşlardan izlediğim sporlar var ama özellikle takip ettiğim bir spor branşı yok.
Sena Elçin Karakaş: Yok. Başka spor müsabakalarını takip etmiyorum.
Trambolin Jimnastiği Türkiye'de yeterli görüyor musunuz? Bu spora başlayacaklar hangi özellikleri taşımalı?
Sıla Karakuş: Bizim branşımız daha çok yeni. 15 yıllık bir geçmişi var. O yüzden gelişmesi için biraz daha zamana ihtiyacı olan bir spor olduğunu düşünüyorum.
Sena Elçin Karakaş: İlk başta cesaretli olmaları lazım. Çünkü çok yükseklere sıçrıyoruz. Biraz da dengenin iyi olması gerekiyor. Bu sporda denge çok önemli.
DEVLET DESTEĞİNİN YETERLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? TESİSLERİN OLANAKLARI İYİ Mİ?
Sıla Karakuş: Tabi ki. Salonumuz, tesislerimiz hepsi yeterli. Federasyon her zaman yanımızda olduğunu hissettiriyor.
Sena Elçin Karakaş: Evet. Çok iyi. Federasyonumuz gerekli destekleri gösteriyor bize.