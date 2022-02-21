Trambolin Jimnastik şampiyonlarımız SABAH Spor’a konuştu: ‘’Hedefimiz tekrar tarih yazmak’’

Sena Elçin Karakaş: Olimpiyatlara federasyonumuzun düzenlediği kamplarla hazırlanıyoruz. Federasyonumuz her ay düzenli kamp hazırlıyor bize. Kamplarda daha sıkı, disiplinli antrenmanlar yaparak hazırlanıyoruz.

HAYATINIZIN DÖNÜM NOKTASI NEDİR?

Sıla Karakuş: Hayatımın bir dönüm noktası yok.

Sena Elçin Karakaş: Sakatlıktan sonra gidemediğim yarışma olmuştu. Ondan sonra daha çok çalışmaya başladım ve daha çok hırslandım. Bu yolculukta yanınızda olan, desteğini esirgemeyen 3 kişi saysanız bu kişiler kim olur?

Sıla Karakuş: Ailem, antrenörüm ve federasyonumuz.

Sena Elçin Karakaş: Ailem, antrenörüm İlhan Karanlık ve yakın arkadaşlarım.

BUNDAN SONRAKİ HEDEFİNİZ NEDİR? MAYIS AYINDAKİ YARIŞLARA NASIL HAZIRLANIYORSUNUZ?

Sıla Karakuş: Mayıs ayında bir dünya şampiyonası var. Avrupa şampiyonası öncesi son yarışımız. Hemen ardından Haziranın başı veya ortası gibi Avrupa şampiyonamız var. Şu an Mayıs ayındaki şampiyonaya odaklanmış durumdayım.

Sena Elçin Karakaş: Bundan sonraki hedefim Mayıs ayındaki şampiyonada hem senkronda hem bireyselde hem de takım olarak tekrar tarih yazmak. Bunun için elimden geleni yapacağım.