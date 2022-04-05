Nezih Alkış’ı uğurladık

TÜRK spor basınının duayen isimlerinden Nezih Alkış, son yolculuğuna uğurlandı. 84 yaşında hayata gözlerini yuman Alkış için naaşının getirildiği TSYD Levent Tesisleri'nde tören düzenlendi. Törene Alkış'ın ailesinin yanı sıra gazeteci dostları ve sevenleri katıldı. Nezih Alkış'ın cenazesi Zincirlikuyu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından aynı yerdeki mezarlığa defnedildi. Cenaze namazına katılan G.Saray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, "Nezih ağabey benim çok yakın bir dostumdu. Aynı zamanda aile dostumdu. Hakikaten yeri dolmaz biriydi" ifadelerini kullandı.