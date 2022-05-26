DADAŞLAR AVANTAJI İSTANBUL'A KAPTIRDI Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off yarı final heyecanı dün başladı. Ligi 5. tamamlayan İstanbulspor, dördüncü olan BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek rövanş için avantaj sağladı. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında sarı-siyahlılar,Ferhat Yazgan'ın golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0 tamamlanırken ikinci devrede gol yağmuru yaşandı. 43'te Eduard Rroca ileiki farkı bulan İstanbulspor, 75'te ValonEthemi ağları sarsınca durumu 3-0'a getirdi. 80'de Eren Tozlu, Dadaşlar'ı umutlandırsa da 86'da Muammer Sarıkaya farkı tekrar 3'e yükseltti. 90+6'da Eren Tozlu bir kez daha fileleri havalandırıp skoru belirledi: 4-2. Mücadelenin rövanşı, pazargünü saat 18.00'de oynanacak.
İskenderunsporTFF 2. Lig'e çıktı TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta Alagöz Holding Iğdır FK'ya penaltılarda 7-6 üstünlük sağlayan İskenderunspor, TFF 2. Lig'e yükseldi. A Spor'dan naklen yayınlananmaçın 15. dakikasında Iğdır FK, Suat Kaya'nıngolüyle öne geçti. 41'de İskenderun, EnesSoy ile beraberliği yakaladı ve maç uzatmaya gitti. Bu bölüm de aynı skorla tamamlanınca penaltı atışlarına geçildi. Serivuruşlarda rakibine 7-6 üstünlük kuran İskenderunspor, adını TFF 2. Lig'e yazdırdı
Turkuvaz Medya'yıfinal heyecanı sardı On Air ve 35 MM takımları, halı saha turnuvasında mutlu sona ulaşmak için bugün 19.30'da karşı karşıya gelecek
TURKUVAZ Medya Grubu çalışanları ve iştiraklerinin katılımıyla 3 Ocak'ta başlayan ve ilk kez düzenlenen 'Turkuvaz Medya HalıSaha Turnuvası'nda şampiyonbugünkü final maçıylabelli oluyor. 42 takımın kıyasıya mücadele verdiği organizasyonda On Air ve 35 MM takımları, Öztürkler Halı Saha ve Spor Tesisi'nde karşı karşıya gelecek. Saat 19.30'da başlayacak mücadele öncesi 35 MM oyuncuları, kazanmaları halinde elde edecekleri D&R hediye çeklerini köy okullarına bağışlayacak. Öte yandan 3.'lük karşılaşması da İdari İşler ile Nankatsu arasında oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak. Şampiyonluk kupası ve madalya seremonisiise saat 20.30'da gerçekleşecek.
Transferde start17 Haziran'da
SÜPER Lig'de sezon tamamlanırken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu 2022-23 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini duyurdu. Gelecek yılın birinci transfer ve tescil dönemi, 17Haziran'da başlayacak ve 8 Eylül'de tamamlanacak. İkinci dönem ise 12 Ocak 2023'te start alırken, 8 Şubat 2023'te son bulacak.
Derbi değil Divan! U-19 Ligi'ndeki Galatasaray ile Başiktaş arasındaki erteleme maçı, divan kurulu toplantısı nedeniyle GS TV'den yayınlanmadı. Sezonu başka takımlarda kiralık tamamlayan Yunus Akgün ve Emin Bayram da U-19 maçını tribünden takip etti. Torrent'in yardımcılarının da izlediği derbiyi Galatasaray 4-1 kazandı. Sarı-kırmızılıların gollerini Hamza YiğitAkman (2) ve Emirhan Kayar (2) attı. Tek sayısını Cemal Azad Demir'le bulan Beşiktaş'ta Görkem Özen 90+1'de kırmızı kart gördü.
Popovic'i Aslan kaptı MISLI.COM Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta, ezeli rakibi Fenerbahçe Opet'ten MinaPopovic'i renklerine bağladı. Sarıkırmızılılar, 27 yaşındaki voleybolcuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Uzun süre İtalya Ligi'nde forma giyen Popovic, Sırbistan Milli Takımı'yla da önemli başarılara imza attı. Sırp oyuncu, 2021 CEV Kadınlar ŞampiyonlarLigi'nin 'En İyi Blokör' sıralamasındaise 11 maçta 24 blok sayısıyla4'üncü sırada yer almıştı.