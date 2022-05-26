üper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off yarı final heyecanı dün başladı. Ligi 5. tamamlayan İstanbulspor, dördüncü olan BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek rövanş için avantaj sağladı. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmanınİlk yarı 1-0 tamamlanırken ikinci devrede gol yağmuru yaşandı.80'deDadaşlar'ı umutlandırsa da 86'dafarkı tekrar 3'e yükseltti. 90+6'dabir kez daha fileleri havalandırıp skoru belirledi: 4-2.Lig 2. Grup play-off finalinde normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta Alagöz Holding Iğdır FK'ya penaltılarda 7-6 üstünlük sağlayan İskenderunspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.15. dakikasında Iğdır FK,öne geçti. 41'de İskenderun,ile beraberliği yakaladı ve maç uzatmaya gitti. Bu bölüm de aynı skorla tamamlanınca penaltı atışlarına geçildi.İskenderunspor, adını TFF 2. Lig'e yazdırdıtakımları, halı saha turnuvasında mutlu sona ulaşmak içinkarşı karşıya gelecekTURKUVAZ Medya Grubu çalışanları ve iştiraklerinin katılımıyla 3 Ocak'ta başlayan ve ilk kez düzenlenen42 takımın kıyasıya mücadele verdiği organizasyondavetakımları, Öztürkler Halı Saha ve Spor Tesisi'nde karşı karşıya gelecek. Saat 19.30'da başlayacak mücadele öncesi 35 MM oyuncuları, kazanmaları halinde elde edecekleri D&R hediye çeklerini köy okullarına bağışlayacak. Öte yandan 3.'lük karşılaşması dailearasında oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak.SÜPER Lig'de sezon tamamlanırken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu 2022-23 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini duyurdu. Gelecek yılın birinci transfer ve tescil dönemi,İkinci dönem ise 12 Ocak 2023'te start alırken, 8 Şubat 2023'te son bulacak.Ligi'ndeki Galatasaray ile Başiktaş arasındaki erteleme maçı, divan kurulu toplantısı nedeniyle GS TV'den yayınlanmadı. Sezonu başka takımlarda kiralık tamamlayan Yunus Akgün ve Emin Bayram da U-19 maçını tribünden takip etti. Torrent'in yardımcılarının da izlediği derbiyi Galatasaray 4-1 kazandı. Sarı-kırmızılıların golleriniTek sayısını Cemal Azad Demir'le bulan Beşiktaş'ta Görkem Özen 90+1'de kırmızı kart gördü.Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta, ezeli rakibi Fenerbahçe Opet'tenSarıkırmızılılar, 27 yaşındaki voleybolcuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Uzun süre İtalya Ligi'nde forma giyen Popovic, Sırbistan Milli Takımı'yla da önemli başarılara imza attı. Sırp oyuncu, 2021 CEV Kadınlar