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Giriş Tarihi: 31.5.2022 23:23

Milli haltercilerden 1 altın, 3 gümüş madalya!

AA
Milli haltercilerden 1 altın, 3 gümüş madalya!

Arnavutluk'ta devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda Nuray Güngör, 1 altın 2 gümüş, Berfin Altun ise 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular yarıştı. Kadınlar 64 kiloda Nuray Güngör, silkmede 120 kiloluk derecesiyle altın, koparmada 99 kilo ve toplam 219 kiloluk derecesiyle iki gümüş madalya kazandı.

Yine 64 kiloda Berfin Altun ise silkmede 120 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanırken, koparmada 86, toplam ise 206 kiloluk derece elde etti. Organizasyonun dördüncü gününde milli haltercilerin madalya sayısı 4 altın, 6 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 11 oldu.

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Milli haltercilerden 1 altın, 3 gümüş madalya!
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