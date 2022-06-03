Şampiyon kardeşlerin, sıradaki hedefi dünya şampiyonluğu

Kocaeli'nin Değirmendere ilçesinde yaşayan Erman Eltemur ve Eda Eltemur kardeşler geçtiğimiz günlerde Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Avrupa Karate Şampiyonası'nda kendi kilolarında aldıkları altın madalya ile Türk spor tarihinde bir ilke imza attı. Karşılaşmanın gündüz seansında kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek, erkekler kumite 75 kilo finalinde ise Erman Eltemur, İngiltere'den Brandon Brian Wilkins'ı yenerek altın madalya almaya hak kazandı. Babalarının Karate antrenörü olmasından kaynaklı tanıştıkları karatede tarih yazan abi kardeş bir sonraki hedeflerinin Dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

"GÖZÜMÜZÜ KARETE İLE AÇTIK"

75 kiloda altın madalyanın sahibi İstanbul doğumlu Erman Eltemur(29) karateye antrönörü olan babası sayesinde başladığını söyleyerek, "Bizim karateye başlamaktan başka bir çaremiz yoktu. Çünkü biz babam sayesinde gözümüzü karateyle açtık. Antrenörümüz babamızdı. Bu spora 99 yılında, henüz 6 yaşındayken, kendi salonumuzda başladım. Babamın tayininden kaynaklı yer değiştirerek Kocaeli'ne gelmek zorunda kaldık. Bir süre sonra da burada kalmaya karar verdik"

"MİLLİ TAKIM İÇİN DİSİPLİNİ ELDEN BIRAKMADIM"

Birçok Avrupa Şampiyonluklarının olduğundan bahseden Erman Eltemur, "Milli takıma girmek için gerçekten çok disiplinli bir şekilde çalıştım. Hayatımı neredeyse sadece karateye adadım diyebiliriz. Milli takıma 2007 yılında girdim ve sonrası aslında kendi kendine geldi. Milli takım için uzun bir süreçten geçtim. 2009 yılında da Avrupa Dünya Şampiyonalarına başladım" dedi.

"SPOR EĞİTİMİ GERİ PLANDA BIRAKMIYOR"

Hem spor hem eğitim hayatını başarıyla devam ettiren Erman Eltemur, "Bu süreçlerde eğitimimi asla aksatmadım zaten puanlarımda çok yüksekti. Sadece Milli takım kampları olduğu zamanlarda okula gidemiyordum ama bunu da daha çok çalışarak toparlıyordum. Arayı kapatmak mücadele verdiğimiz takdirde çok zor olmuyordu. Spora başladıktan ya da herhangi bir şeyle ilgilendikten sonra eğitimin aksatıldığına inanmıyorum. Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bitirdim şu anda da 7 yıldır Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapıyorum" şeklinde konuştu.

"ANTREMAN PARTNERİMİN OLMASI ÇOK ÖNEMLİYDİ"

4 kardeşten en büyüğünün bir küçüğü olan Erman Eltemur kardeşi Eda'nın da bu süreçte kendisine destek olduğunu anlatarak, "Spor hayatımızda kardeşimizle birbirimizi olumlu anlamda etkiledik. Tabii ki zaman zaman stresli antrenmanlar bile olsa partnerimin olması çok önemliydi. Aynı şekilde onun için de önemliydi. Eda ve ben elit sporcu olduğumuz için beraber antrenman yapabiliyoruz. Bu hem motivasyon sağlıyor hem ilerletiyor hem de ciddi anlamda ilerleme kazandırıyor. İnsanlar antrenman yapabilecek partner bulmak için şehir değiştirmek zorunda kalıyorlardı çünkü" dedi.

"İLK KİŞİ OLMAK ÇOK GURUR VERİCİ"

Yaşadığı gururun haklı gurur olduğunu söyleyen Erman Eltemur, "75 kiloda kazandığım altın madalya Türk karate tarihinde bunu yapan ilk kişiyim. Bu tabii ki de çok gurur verici bir şey. Emeklerimin karşılığını aldığımı görmek ailemin yüzündeki o gururu ve mutluluğu görmek benim için çok değerli. Bu Türkiye'ye bu alanda kazandırılan ilk madalya oldu. Bu gurur verici" şeklinde konuştu.

"ABİMİ GÖRDÜKÇE İŞİN CİDDİYETİNİ ANLADIM"

Erman Eltemur'dan 6 yaş küçük olan ve en küçük kardeşin de bir büyüğü olan 68 kilo finalinde altın madalya kazanan Eda Eltemur ise, "Karete sporunda 2006 yılında başladım ben de o zamanlar 7 yaşındaydım. Aslında o sıralarda çok fazla hakim değildim duruma çünkü bana oyun, eğlence gibi geliyordu. Abimi gördükçe işin ciddiyetini anladım. Abim madalyalar kazanıyordu ve ben onunla antrenman yapıyordum sürekli. Neden ben de Milli takımda olmayayım, kazanmayayım dedim" şeklinde konuştu.

"KIZ ÇOCUKLARI YENİ YENİ BU SPORUN İÇERİSİNDE OLMAYA BAŞLADI"

Hep erkeklerle antrenman yapmak durumunda olmasının kendine avantaj sağladığını söyleyen Eda Eltemur, "Benim dönemimde kız çocukları çok fazla karate sporunun içerisinde değildi. Biz babamızdan kaynaklı şanslıydık. Şu an bile kız çocukları yeni yeni bu sporun içerisinde kendini var etmeye başladı. Bu hem geç kalınmış bir şey olduğu için kötü hem de artık ilgi yükseldiği için güzel bir şey. Ben o sebepten kaynaklı hep erkeklerle çalışmak durumunda kalıyordum. Aslında bu benim için bir avantaj olmuştu" ifadelerine yer verdi.

"GURURU HEM YAŞAYACAĞIM HEM YAŞATACAĞIM"

Eda Eltemur, "Hedef ve disiplin her şeyde olduğu gibi karatede de çok önemli. Hedefe odaklanınca gerisi gerçekten geliyor bunu biz gördük ve aynı aileden abi kardeş olarak altın madalya kazandıran ilk sporcular olduk. 2009 yılında ilk şampiyonluğumu aldım ve o zaman o kadar mutlu oldum ki o saatten sonra kimse beni başka bir alana ikna edemezdi ve ben bunu yapacağım bu gururun daha fazlasını hem yaşayacağım hem yaşatacağım dedim" şeklinde konuştu.

"ABİ KARDEŞ ÇITAYI YÜKSELTECEĞİZ"

Kendisinin de en büyük avantajının abisi Erman Eltemur'la antreman yapmak olduğunu söyleyen Eda Eltemur, "Benim de en büyük avantajım abimle çalışmak oldu. Bu beni çok ilerletti. Bu süreçte önüme koyduğum hedeflerden bir tanesini gerçekleştirdim şimdi karşımızda başka hedeflerimiz var. Geçen sene de Avrupa üçüncülüğü almıştım zaten. Önümüzdeki yıllarda da yani 2023 yılında dünya şampiyonluğunu hedefliyorum. Olursa abi kardeş olarak çıtayı yükseltip olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"AYNI AİLEDEN ALTIN MADALYA ALAN OLMADI HİÇ"

Erman ve Eda kardeşlerin hem antrenörleri hem de babaları Şener Eltemur, "Ben ve eşim Türkan hanım,o kadar gururluyuz ki anlatamam. Çocuklarımın başarısını kendi başarım olarak görüyorum.Bu beni daha da gururlandırıyor. Biz salona girince baba ve çocuk ilişkisini bir yana bırakıp sadece hedefimize odaklanırdık bu da başarıyı getirdi bize. Buralara geleceğini biliyordum çünkü hepimiz emek verdik ve kazandık, kazandırdık. Türk spor tarihinde aynı aileden 2 altın madalya alan olmadı bu zamana kadar. 45 ülkeyi gerimizde bırakarak geldik buraya kadar" şeklinde konuştu.