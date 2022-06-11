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Giriş Tarihi: 11.6.2022 14:00

Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda madalyalar!

AA
Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda madalyalar!

Almanya'da devam eden 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı Türkiye'ye bronz madalya kazandırırken erkek takımı ise altın madalya kazandırdı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Yeşim Bostan Uçar, Songül Lök ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Estonya'yı 231-226 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya elde etti.

ERKEKLERDE ALTIN MADALYA

Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde Hollanda'yı mağlup ederek altın madalya kazandı.

Milli sporcuları ve teknik ekibi tebrik eden federasyon, ay-yıldızlılara başarılarının devamını diledi.

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Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda madalyalar!
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