96. Gazi Koşusu’nda heyecan yarın! İki yıl sonra seyircili...

2 YIL SONRA SEYİRCİLİ YAPILACAK

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır seyircisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu için İstanbul Veliefendi Hipodromu bu yıl uzun bir aranın ardından kapılarını yarışseverlere açacak.

İLK İHSAN ATÇI, SON AHMET ÇELİK KAZANDI

1927 yılında gerçekleşen İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman adlı at jokeyi İhsan Atçı ile kazandı. Son yapılan koşuda Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu Burgas, jokey Ahmet Çelik ile birinci oldu.

Gazi Koşusu'nda en iyi dereceyi ise 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli safkan, 2.26.22'lik zamanıyla yaptı.