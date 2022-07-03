Giriş Tarihi: 3.7.2022 20:15Son Güncelleme: 3.7.2022 20:24
Son dakika: 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan belli oldu! Cengizhan Şimşek tarihe geçti
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Son dakika haberi... 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan belli oldu. Mustafa Taş - Cengizhan Şimşek arasında gerçekleşen final mücadelesini kazanan Cengizhan Şimşek, yeni Başpehlivan oldu.
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan belli oldu. Mustafa Taş - Cengizhan Şimşek arasında gerçekleşen final mücadelesini kazanan Cengizhan Şimşek, yeni Başpehlivan oldu.