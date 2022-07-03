Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Son dakika: 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan belli oldu! Cengizhan Şimşek tarihe geçti
Giriş Tarihi: 3.7.2022 20:15 Son Güncelleme: 3.7.2022 20:24

Son dakika: 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan belli oldu! Cengizhan Şimşek tarihe geçti

Son dakika: 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan belli oldu! Cengizhan Şimşek tarihe geçti

Son dakika haberi... 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan belli oldu. Mustafa Taş - Cengizhan Şimşek arasında gerçekleşen final mücadelesini kazanan Cengizhan Şimşek, yeni Başpehlivan oldu.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan belli oldu. Mustafa Taş - Cengizhan Şimşek arasında gerçekleşen final mücadelesini kazanan Cengizhan Şimşek, yeni Başpehlivan oldu.

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Son dakika: 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan belli oldu! Cengizhan Şimşek tarihe geçti
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