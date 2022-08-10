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Giriş Tarihi: 10.8.2022 23:16

Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı

İHA
Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası’nda 2’de 2 yaptı

Filenin Efeleri, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası elemerinde Danimarka'yı setlerde 3-1 yenmeyi başardı. Elemelerde A Grubu’nda yer alan Filenin Efeleri’i, üçüncü maçını 14 Ağustos Pazar Danimarka’da oynayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'ne, evinde Danimarka'yı 19-25, 25-16, 25-22 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Elemelerde A Grubu'nda yer alan Filenin Efeleri'i, üçüncü maçını 14 Ağustos Pazar Danimarka'da oynayacak.



Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)

Türkiye: Arslan, Burutay, Doğukan, Metin, Mirza, Faik Samed, Berkay (L) Volkan (L) (Bedirhan, Burak, Adis, Arda)

Danimarka: Hoff, Madsen, Uhrenholt, Nielsen, Kjaer, Andersen, Hjorth (L) (Hesselholt, Pontoppidan, Hoyer (L) Madsen, Dahl)

Setler: 19-25, 25-16, 25-22 ve 25-11

Süre: 97 dakika (23 24 26 24)

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Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
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