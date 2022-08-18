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Giriş Tarihi: 18.8.2022 22:57

5. İslami Dayanışma Oyunları kapanış seremonisiyle sona erdi

İHA
5. İslami Dayanışma Oyunları kapanış seremonisiyle sona erdi

Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, gerçekleştirilen kapanış seremonisi ile sona erdi.

Konya'nın ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla 9-18 Ağustos tarihleri arasında 5.'si düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın kapanış seremonisi Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Tören İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesiyle başladı. Daha sonra oyunlara katılan ülkelerin sporcuları geçit törenine katılarak stadı selamladı.

Kapanış seremonisinde konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "54 İslam ülkesinin, binlerce sporcunun, binlerce sporseverin bir araya getirdiği buluşmayı böylesine güzel bir geceyle nihayetlendirmenin heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. 5.'si düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın bundan sonra yine bu heyecanla, aynı coşkuyla güçlenerek, artarak beraberliği güçlendirme noktasında bir araç olarak yoluna devam edeceğine inandığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Türkiye'mizde, binlerce kardeşimizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Bu buluşmanın asla kaybedeni olmadı, kazanan kardeşlik oldu. Kazanan birlik, beraberlik oldu. Tüm misafirlerimiz bu güzide şehirden, Konya'dan, Türkiye'den yeni dostluklarla, unutulmaz hatıralarla ülkelerine dönüyorlar. Dünyanın daha adil ve daha yaşanılabilir olması noktasında inanın insanlığın kısa dünyasının birlikteliğine, beraberliğine ve güçlü iş birliğine ihtiyacı var. Bizler de inşallah bundan sonraki süreçte birliğimizi, beraberliğimizi daha güçlü kılma adına hem spor alanındaki hem gençlik alanındaki iş birliklerimizi daha yukarı noktalara taşıyacağız. Elbette 2022 yılının en geniş spor organizasyonunu düzenledik. Burada birçok emek, gayret var. Bu vesileyle veda gecesinde emekte, güzel tabloda katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal'a ise, "Tüm bu misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Oyunlara bay ve bayan olmak üzere 4 binden fazla oyuncu katılarak 54 ülkeyi temsil ettiler. Böylece tüm dünyaya açık bir mesaj verdiğiniz için teşekkür ederim. Dayanışma bizim adımız, barış bizim dilimiz, spor meydanlarında şerefli rekabet ise bizim yolumuzdur. Teşekkürler Konya. Bu müstesna programa Konya ev sahipliği yaptığı ve spor ailesini bu şehirde bir araya getirdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyetine ve halkına şükranlarımı sunarım. Pandemi nedeniyle dünyanın maruz kalmış olduğu sıkıntıların ardından böyle bir buluşmanın gerçekleştirilmesinden memnuniyet duymaktayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslami Dayanışma Spor Federasyonu bayrağını Prens el-Faysal'a törenle teslim etti. Kapanış seremonisi, ışık ve havai fişek gösterilerinden sonra ünlü sanatçı Kubat'ın konseriyle sona erdi.

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5. İslami Dayanışma Oyunları kapanış seremonisiyle sona erdi
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