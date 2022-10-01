Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda grubunu lider tamamladı
Giriş Tarihi: 2.10.2022 00:10 Son Güncelleme: 3.10.2022 10:07

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda grubunu lider tamamladı

AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’nda grubunu lider tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki 5. maçında Polonya'yı 3-2 yenerek B Grubu'nu lider tamamladı.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakaya iyi başlayan milliler, ilk seti uzun süre üstün götürse de 25-22 galip gelen Polonya, 1-0 öne geçti.

İkinci sette Ebrar Karakurt'un skorer performansıyla rakibine 25-23 üstünlük sağlayan Türkiye, durumu 1-1 yaptı.

Milli takım, başa baş mücadeleye sahne olan üçüncü setin son bölümlerinde etkili bir oyun ortaya koydu. Hande Baladın'ın skora yaptığı katkıyla seti 25-22 kazanan milliler, maçta 2-1 üstünlük yakaladı.

Dördüncü sette Stysiak ile skor üreten Polonya, 25-18 galip gelerek durumu 2-2'ye getirdi.

Tie-break setini 15-11 ile hanesine yazdıran ay-yıldızlılar, maçı 3-2 kazandı ve 4 galibiyetle grubu lider bitirdi.

B Grubu'nda ilk 4'e giren Türkiye, Tayland, Polonya, Dominik Cumhuriyeti ve C Grubu'nda ilk 4 sırayı alan Sırbistan, ABD, Kanada, Almanya, son 16 turuna yükseldi. F Grubu'nda yer alacak söz konusu 8 takım, ilk 4'e girerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

Salon: Ergo Arena

Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Andrew Cameron (Kanada)

Polonya: Wolosz, Rozanski, Korneluk, Stysiak, Gorecka, Witkowska (Stenzel, Wenerska, Galkowska, Szlagowska, Alagierska)

Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Meryem Boz, Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu)

Setler: 25-22, 23-25, 22-25, 25-18, 11-15

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
Sebze-meyve fiyatları yarı yarıya düşecek! İşte o model: Start verildi sırada 39 il var
Yargıtay'dan 'evde yasak aşk baskını' kararı! "Eşi yokken eve birini almak zinadır"
Son dakika haberi | Ankara'nın göbeğinde istek şarkı cinayeti: Müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti
SON DAKİKA | TOGG'dan fiyat listesi açıklaması! İddialara son nokta konuldu
Son dakika: Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu açıldı! Başkan Erdoğan’dan İBB'ye sert tepki: Benim İstanbullum derslerini verecek
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, ne kadar veriliyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatar?
Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri: 3 Ekim bugün motorine - benzine indirim var mı? Güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları
Avrupa'da enerji krizi giderek derinleşiyor! Hollanda gazda İngiltere elektrikte lider
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda grubunu lider tamamladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA