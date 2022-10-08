Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli dalışçıları tebrik etti
Giriş Tarihi: 8.10.2022 11:24

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli dalışçıları tebrik etti

AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli dalışçıları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada 2 altın, 1 gümüş madalya kazanan millileri yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu tarafından ülkemiz ev sahipliğinde düzenlenen Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya alarak kariyerlerine yeni başarılar ekleyen millilerimizi kutluyor, sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret ve memur zammı açıklaması: Enflasyonun altında olmayacak!
TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura sonuçları 2022 için kritik Ekim ayı detayı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan gündemini sarstı! 'Türkiye'den olağanüstü meydan okuma'
AÖL sınav tarihleri takvimi açıklandı! MEB ile 2022-2023 Açık Lise 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?
İşte Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının detayları! Akıl hocaları ortaya çıktı
EMEKLİ ZAMMI OCAK 2023 HESAPLAMA: En düşük emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
MasterChef kim kazandı? 7 Ekim 2022 MasterChef masterclass ödül oyununu kim - hangi yarışmacı kazandı? İşte ödülü kazanan isim
AKBANK ÇÖKTÜ MÜ, hacklendi mi, sorun mu var? Akbank müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır, sorun ne zaman düzelecek?
GSB personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? GSB Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve tarihleri!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli dalışçıları tebrik etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA