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Giriş Tarihi: 12.10.2022 10:27

Son dakika haberleri: Mehmet Akif Üstündağ, Zehra Güneş iddialarına ateş püskürdü!

Son dakika haberleri: Mehmet Akif Üstündağ, Zehra Güneş iddialarına ateş püskürdü!

FIVB Dünya Şampiyonası'nda Filenin Sultanları ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Sakatlığı sebebiyle çokça konuşulan Zehra Güneş ile ilgili açıklama yapan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın sözleri gündem oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ TRT Spor canlı yayınında öenmli açıklamalarda bulundu.

ABD karşısında kendilerine yakışmayan bir oyun oynadıklarını söyleyen Üstündağ: ''Üzgünüz tabii ki! Her geçen gün mücadele eden bir takım vardı. Bu takım dört aydır bu mücadeleyi veriyorlar. Özellikle bu maçtaki mücadele bir milli takıma yakışmayan bir voleyboldu. Türk Milli Takımı hiçbir kulvarda teslim olmaz. Rakipten çekinmez.'' dedi.

"BEN BURADA 'ŞU SUÇLU' DEMEM"

"Biz mücadelemizi veremedik. Ben burada 'Şu suçlu' demem. Bu çocuklar bizim evladımız. Bu ülkenin gururu oldular. Olmaya da devam edecekler. Hak veriyorum, kabul ediyorum. Beklenti bu maçın sonucu değildi. Herkes üzgün. Öyle birilerinin demesiyle bir şeyler yapmayız."

Guidetti'nin tercihleri ve kararlarının turnuvada eleştiri aldığıyla ilgili soruya Başkan ''Evet Giovanni bu turnuvada çok eleştiri aldı. Alabilir. Her oyuncudan faydalanmak istiyorsun. Ama o an için onu kullanamıyorsun. Mesela Derya fırsat bulduğunda iyi değerlendirdi. Hangi antrenör böyle bir sonuçla ayrılmak ister.'' cevabını verdi.

"GUIDETTI, ZEHRA'YI SAKATLIK BAHANESİYLE FENERBAHÇE MAÇINA SAKLIYORMUŞ(!)"

"Fake hesapları tespit edecekler. Bu evlatlarıma laf söyletmem. Giovanni, Zehra'yı sakatlık bahanesiyle Fenerbahçe maçına hazırlıyormuş. O çocuğun gözyaşına kaçınız şahit oldunuz. İğneyle hazırlanıyor. Ebrar sakatken boncuk boncuk gözyaşı döktü, nasıl vicdan var."

"O ÇOCUKLARIN GÖZYAŞLARI İÇİN SÖYLÜYORUM"

"Bu hiç yakışmıyor. Mehmet Akif Üstündağ gelirken hesap vermiştir, giderken de hesap verir. Bu kadar! Buyursunlar bana 30 tane imza toplayıp gelsinler, yarın bu görevi bırakmazsam namerdim. Kendimle ilgili problemim yok. O çocukların gözyaşları için söylüyorum."

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Son dakika haberleri: Mehmet Akif Üstündağ, Zehra Güneş iddialarına ateş püskürdü!
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