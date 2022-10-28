ÇÜ Rektörlük Kupası Durgun Su Kano Yarışları yapıldı

Adana Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çukurova Üniversitesi tarafından Kayıkhane Tesislerinde gerçekleştirilen yarışlara 45 sporcu katıldı. Prof. Dr. Tuncel, bölgenin iklim şartlarının yılın her ayı kano ve kürek sporlarını yapmaya elverişli olduğunu söyledi. Rektör Tuncel, "Bu spor dallarına gönül vermiş yetenekli gençlerimizin olması, yönetim olarak bizleri bu alanda gerekli çalışmaları yapma konusunda motive ediyor. Bu alandaki faaliyetlerimiz artarak devam edecek" diye konuştu.

Seyhan Baraj Gölü'nde 10 farklı kategoride yarışan ve dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül töreni anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.