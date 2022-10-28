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Giriş Tarihi: 28.10.2022 11:43

ÇÜ Rektörlük Kupası Durgun Su Kano Yarışları yapıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ÇÜ Rektörlük Kupası Durgun Su Kano Yarışları yapıldı

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Cumhuriyetin 99’uncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen ‘Çukurova Üniversitesi Rektörlük Kupası Durgun Su Kano Yarışları’nın ikincisi gerçekleştirildi. Final yarışları Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel’in anonsuyla start aldı. Prof. Dr. Tuncel, “İlimizin su sporlarında hem ulusal hem de uluslararası platformda öncü olması için tüm kurumlarımızla ortak çalışma ve projeler yapma konusunda girişimlerimiz devam ediyor” dedi

Adana Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çukurova Üniversitesi tarafından Kayıkhane Tesislerinde gerçekleştirilen yarışlara 45 sporcu katıldı. Prof. Dr. Tuncel, bölgenin iklim şartlarının yılın her ayı kano ve kürek sporlarını yapmaya elverişli olduğunu söyledi. Rektör Tuncel, "Bu spor dallarına gönül vermiş yetenekli gençlerimizin olması, yönetim olarak bizleri bu alanda gerekli çalışmaları yapma konusunda motive ediyor. Bu alandaki faaliyetlerimiz artarak devam edecek" diye konuştu.

Seyhan Baraj Gölü'nde 10 farklı kategoride yarışan ve dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül töreni anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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ÇÜ Rektörlük Kupası Durgun Su Kano Yarışları yapıldı
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