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Giriş Tarihi: 13.11.2022 13:06

21 Yaş Altı Milli Takım Amasya’da kampa girdi

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
21 Yaş Altı Milli Takım Amasya’da kampa girdi

21 Yaş Altı Salon Hokeyi Milli Takımı Amasya’da Avrupa Şampiyonası için kampa girdi.

Millilerin Amasya'daki ilk kampı yaklaşık 10 gün sürecek. Bu süre içinde milliler teknik ve taktik çalışmalar yapacak. Milliler Amasya Kapalı Spor salonunda Avrupa Şampiyonasına günlük çift antrenmanla hazırlanıyor.

Millilerin antrenmanları gayet eğlenceli geçiyor. Milliler ısınmalarının ardından salon futbolu ile antrenmana başladı. Daha sonra fiziki antrenmanla çalışmalarına devam etti.

21 Yaş Altı Milli Takım Baş Antrenörü Zeyni Efe Bozkurt, "Kampımız 10 gün sürecek. Amacımız tabi ki şampiyonluk. 13-15 Ocak 2023'te İsviçre'de Kadınlar U21 Avrupa Şampiyonası olacak. Buraya hazırlık yapıyoruz. Burada İsviçre, Hırvatistan, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Polonya gibi güçlü ülkeler var. Tabi burada hedefimiz ilk 4'e kalıp oradan da yarı finalden sonra da şampiyon olmak."

21 Yaş altı milli takım oyuncusu Rabia Uysal, "U21 Milli takımındayız şuanda. Amasya'da birinci kampımızı başlatmış bulunmaktayız. Bugün ikinci antrenmanımıza çıkacağız. 10 Ocakta İsviçre'de tropide mücadele edeceğiz. Tropi dediğimiz en üst lig oluyor hokeyde. Güzel bir yerdeyiz, orada güzel bir derece yapmak istiyoruz. Şuanda da hazırlık kampındayız. İki kamp şeklinde olacak ilk kampımızı başlattık. 10 gün burada olacağız. Daha sonra da aralık ayının sonunda yine bir kampımız olacak. Oradan da İsviçre'ye gideceğiz. Yine oda Amasya'da olacak. Tabi ki her zamanki gibi bu turnuvada da hedefimiz şampiyonluk olacak. En son yine U21 Milli takımı 2018'de yapılmıştı, orada da çok güzel bir derece almıştık. 4. Olmuştuk 10 takım arasından. Kimse bizden bunu beklemiyordu, biz çok iyi rakiplerle savaşıp gerçekten güzel bir derece almıştık. Ama bu sefer hedefimiz öncelikle ilk 3. Ama tabi ki gönül ister ki şampiyon olmak, bunun için çok çalışacağız."

Milliler Amasya'da yapacakları iki kampın ardından Avrupa Şampiyonası için İsviçre'ye gidecek. Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel kampı ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi.

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21 Yaş Altı Milli Takım Amasya’da kampa girdi
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