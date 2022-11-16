Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Ziraat Bankkart Sir Sicoma Monini Perugia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? CEV kupası canlı izle!
Giriş Tarihi: 16.11.2022 09:53 Son Güncelleme: 16.11.2022 09:55

Ziraat Bankkart Sir Sicoma Monini Perugia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? CEV kupası canlı izle!

Ziraat Bankkart Sir Sicoma Monini Perugia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? CEV kupası canlı izle!

On iki sezondur Efeler Ligi'nde şampiyon olan Ziraat Bankkart, Şampiyonlar Ligi'nde güçlü İtalyan temsilcisi Sir Sicoma Monini Perugia ile karşı karşıya geliyor. E Grubunda ikinci maçını oynayacak. Dev mücadele bugün 20.00'da Başkent Voleybol Salonunda oynanacak. Bu kapsamda “Ziraat Bankkart Sir Sicoma Monini Perugia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Ziraat Bankkart Sir Sicoma Monini Perugia maçı yayın kanalı, saati ve canlı izle ekranı!

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart, çarşamba günü İtalya'dan Sir Sicoma Monini Perugia takımını konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesinde sporseverler "Ziraat Bankkart Sir Sicoma Monini Perugia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Karşılaşma saatler 20.00'ı gösteriğinde başlayacak. İşte Ziraat Bankkart Sir Sicoma Monini Perugia maçı ile ilgili detaylar ve canlı izle ekranı!

TVF Başkent Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İsrail'den Roy Bensimon ve Finlandiya'dan Kenneth Aro yönetecek. Başkent ekibi grubundaki ilk maçında Alman ekibi SWD powervolleys Düren'e 3-1 yenildi.

Kırmızı-beyazlılar, gruptaki 3'üncü maçında 30 Kasım Çarşamba günü Slovenya deplasmanında ACH Volley Ljubljana ekibiyle karşılaşacak.

2022 – 2023 SEZONU

BAŞ ANTRENÖR: MUSTAFA KAVAZ

YARDIMCILAR: ERSİN SOYSAL – HAKAN ÇOLPAN

İDARİ DİREKTÖR: HASAN FAHRİ MEHEL

BASIN DANIŞMANI: MELİH KARIK

İSTATSİTİK ANTRENÖRÜ: MEHMET TUĞYANOĞLU

KONDİSYONER: ÇAĞRI CEYHAN

OYUNCULAR

1 NUMARA - MARTIN PETROV ATANASOV - SMAÇÖR (BULGARİSTAN) BOY:199 CM – 1996 DOĞUMLU

2 NUMARA - WOUTER TER MAAT – PASÖR ÇAPRAZI (HOLLANDA) BOY: 200 CM – 1991 DOĞUMLU

3 NUMARA - BENNIE TUINSTRA - SMAÇÖR (HOLLANDA) BOY: 196 CM – 2000 DOĞUMLU

28 NUMARA – OĞULCAN YATGIN– PASÖR BOY: 201 CM – 1997 DOĞUMLU

14 NUMARA - FAİK SAMED GÜNEŞ – ORTA OYUNCU BOY: 205 CM – 1993 DOĞUMLU

7 BEDİRHAN BÜLBÜL - ORTA OYUNCU BOY: 200 CM – 1999 DOĞUMLU

8 NUMARA - HALİL İBRAHİM YÜCEL - SMAÇÖR BOY:197 CM – 1989 DOĞUMLU

10 NUMARA - ARSLAN EKŞİ – PASÖR (TAKIM KAPTANI) BOY:196 CM – 1985 DOĞUMLU (MİLLİ TAKIM KAPTANI)

19 NUMARA –BERKAY BAYRAKTAR – LİBERO BOY: 190 CM – 1997 DOĞUMLU

9 NUMARA – MURAT TOKGÖZ – LİBERO BOY: 192 CM – 1984 DOĞUMLU

13 NUMARA –BURAKHAN TOSUN - ORTA OYUNCU BOY:203 CM – 1998 DOĞUMLU

20 NUMARA – AYKUT GEDİK – SMAÇÖR BOY: 196 CM – 2003 DOĞUMLU

11 NUMARA – EDİZ KAAN FIRINCIOĞLU – PASÖR ÇAPRAZI BOY: 202 CM – 1993 DOĞUMLU

-Ziraat Bankası alt yapısından yetişen 17 oyuncu bu sezon Efeler Ligi'nde farklı takımlarda oynamaktadır.

- Ziraat Bankkart son iki sezondur Efeler Ligi'nde şampiyon oldu.

-Ziraat Bankkart son iki sezonudur (Türkiye)Süper Kupayı müzesine götürdü.

Ziraat Bankkart son iki sezondur Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmektedir.

ZİRVE TARAFTAR GRUBU

Zirve Taraftar Grubu Ziraat Bankası Spor Kulübü'nün taraftar grubudur. Zirve adını Ziraat'in ZİR volybolun V'si Efelerin E'sinden ismini almıştır.

Zirve geleceğe nefes verdi

Yer yüzünün en organize taraftar grubu olan "Zirve Taraftar Grubu" sosyal sorumluluk projeleri ile spor severlerin beğenisini topluyor.

"Zirve Ormanı" projesi ile Ziraat Bankkart Yöneticileri, Zirve Taraftar Grubu ve Spor Kulübü antrenörleri ile fidan dikimi gerçekleştirerek geleceğe nefes verdiler.

Zirve Taraftar Grubu, geleceğe önemli bir miras bırakarak Ankara'nın Kazan ilçesinde 3000 fidan dikti. "Zirve Ormanı" projesi diğer illerde de devam edecek. Zirve taraftar grubu Ankara'nın haricimde diğer illerde şuana kadar toplam 4000 ağaç dikimi gerçekleştirdi.

RESİM SERGİSİ

200'e yakın çocuk ziraat taraftarına bir resim yarışması düzenlediler ve eserleri dijital resim sergisinde sergilediler.

BANDOZ

Ziraat Bankası Spor Kulübü'nün bando takımını adıdır. Bando takımını tamamı Ziraat Bankası personeli tarafından oluşmaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL: Motorine indirim geldi! Akaryakıta indirim sonrası il il benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar,?
Benzin ve mazot fiyatı SON DAKİKA: Yeni indirim! Benzin ve motorin ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul dahil akaryakıt fiyatları
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret 2023 açıklaması: Çalışanların lehine yeni adımlar atılacak!
Emekli zammı hesaplama 2023 ile emeklinin maaşı netleşiyor! SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı son durum 2023
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
EYT SON DAKİKA BUGÜN 16 KASIM: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için prim ve yaş sorunu çözüldü! 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?
İstiklal Caddesi'nde İYİ Parti heyetine tepki: Ayıptır, utanın...
Son dakika | Polonya'ya Rus füzeleri mi düştü? NATO ve bölge ülkelerinden peş peşe açıklamalar
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
İl il TOKİ kura çekimi takvimi güncel 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl açıklanacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Bankkart Sir Sicoma Monini Perugia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? CEV kupası canlı izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA