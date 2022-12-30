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Giriş Tarihi: 30.12.2022 10:03

Antrenör Berkcan Biratan: Futbolda en önemli temel altyapıdır

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Antrenör Berkcan Biratan: Futbolda en önemli temel altyapıdır

Galatasaray ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde antrenörlük yapan ve şu an bir profesyonel futbol takımının yardımcı antrenörü olan Berkcan Biratan, gençlerin bir spor dalıyla ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Son dönemlerde başarılı çalışmalarıyla öne çıkan Berkcan Biratan futbola ait temellerin altyapı ile kurulduğuna dikkat çekerek, "Altyapıdaki tüm öğrenciler yüksek bir potansiyeldir ve gençlere bu konuda destek verilmesi gerektiğine inanıyorum. Ülkemizde kalbi futbol için çarpan çok sayıda yetenek var. Onlara şans tanınması için altyapı çok önemli. Altyapı sisteminin başarıyla kurulmasının fedakârlık gerektirmektedir. Ülkemiz futbolunun dünya üzerinde etkili işlere imza atabilecek bir potansiyel var ve bunun için altyapıya ağırlık verilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

A takım yardımcı antrenörü görevini yürütmekle beraber aynı zamanda scout antrenörlüğü yapan Adanalı Biratan, "Sporla hep iç içe bir insan oldum. Hayatıma pek çok katkısı olan bu ilgiyi mesleğim haline getirmek benim için büyük bir avantaj ve mutluluk oldu. Tüm gençlerin bir spor dalıyla ilgilenmesini bu nedenle çok önemsiyorum" şeklinde konuştu.

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Antrenör Berkcan Biratan: Futbolda en önemli temel altyapıdır
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