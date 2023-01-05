Filenin Sultanları’nın yeni hocası Santarelli imzayı attı mesajı verdi: Şampiyon yapacağım!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Giovanni Guidetti'nin ayrılığı sonrası göreve getirilen Daniele Santarelli,Sırbistan Milli Takımı'nı bırakan İtalyan başantrenör, bir gün Türkiye'de çalışacağını bildiğini ve bunun gerçekleştiğini söyledi. Santarelli, "Yeni bir hedef ve yeni bir zorluk.Türkiye ve İtalya, dünyada voleybol için en iyi ülkeler. Ben çok şanslıyım, voleybolu bu iki ülkede sürdürüyorum (İtalya'da İmoco Volley Conegliano kulübünün de hocalığını yapıyor). Türkiye'de voleybolun ne kadar sevildiğini bildiğim için bu fırsatı bana vermelerinden dolayı çok mutlu oldum" dedi.41 yaşındaki Santarelli, yaptığı işle ve gösterdikleriyle iyi bir antrenör olduğunu vurgulayıp şöyle devam etti: "Türkiye için iyi işler yapacağım ve herkesi ikna edeceğim. Burada üst düzey oyuncular, harika kulüpler var. Çok sayıda alternatif ve imkân var. Dolayısıyla üzerimdeki baskı yüksek olacaktır.Türkiye'de şu ana kadar şampiyonluk kazanılmadı. Bunu ortaya çıkarmak için doğru yerde olduğumu düşünüyorum ve umarım ki bunu hep birlikte yapabiliriz."TÜRKIYE Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise yeni hocalarından övgüyle söz etti. Türkiye'nin hedeflerinin ve hayallerinin çok büyük olduğunu, bunları gerçekleştirmek için dünyanın en büyük antrenörünü takımın başına getirdiklerini söyleyen Üstündağ, "İnşallah son yaşadığı dünya şampiyonluğunu ülkemize de yaşatır. 2 yıllık kontratı olmasına rağmen Sırbistan bizden tazminat talep etmedi. Onlara da teşekkür ederim" diye konuştu.