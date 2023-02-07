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Giriş Tarihi: 7.2.2023 13:57

Depremde voleybolcu çift Betül - Bedrettin Çakır’dan acı haber geldi!

Depremde voleybolcu çift Betül - Bedrettin Çakır’dan acı haber geldi!

Voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır’dan acı haber geldi. Çakır ailesi Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde çok sayıda vatandaşımızı kaybetmemize yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, sporu ve sporcuları da vurdu.

VOLEYBOL CAMİASI YASTA
Merinos Voleybol'un 27 yaşındaki Smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetti.

DEPREMZEDELERE YARDIM KAMPANYASI
Ülkede milli yas ilan edildi. İkinci bir açıklamaya kadar tüm spor faaliyetleri durdurulurken, spor camiası da depreme kayıtsız kalmayarak depremzedelere ulaştırılmak üzere nakdi yardım kampanyaları başlattı.

Bu kapsamda çeşitli spor branşlarında faaliyet yürüten spor federasyonlarının hayata geçirdiği nakdi yardım kampanyaları ve tutarları şu şekilde: "Türkiye Yüzme Federasyonu 1 milyon TL, Türkiye Bisiklet Federasyonu 400 bin TL, Türkiye Hentbol Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Kick Boks Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Atletizm Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Judo Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Taekwondo Federasyonu 150 bin TL, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Eskrim Federasyonu 50 bin TL, Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu 50 bin TL, Türkiye Satranç Federasyonu 100 bin TL,Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Okul Sporları Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Kürek Federasyonu 200 bin TL,Türkiye Badminton Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Cimnastik Federasyonu 250 bin TL, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 50 bin TL, Türkiye Karate Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Hokey Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Oryantiring Federasyonu 50 bin TL, Türkiye Herkes için Spor Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 100 bin TL ve 400 bin TL değerinde kıyafet ve malzeme yardımı."

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Depremde voleybolcu çift Betül - Bedrettin Çakır’dan acı haber geldi!
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