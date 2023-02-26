Haber hattı

PARIS Saint Germain, bugün Marsilya ile oynanacak 'Le Classique' öncesi taraftarına antrenmanı açtı. Fransız ekibi, 10 yılı aşkın sürenin ardından bunu ilk kez gerçekleştirirkenAralarında Lionel Messi ve Kylian Mbappe'nin de bulunduğu oyuncular, tribünlerde boş yer bırakmayanveeşliğinde coşkulu bir idman yaptı. Teknik direktör Christophe Galtier, ambianstan çok etkilendiğini söyledi. PSG, Fransa Ligue 1'derakibi Marsilya 52 puanla ikinci sırada yer alıyor.ALMANYA ekibi Leipzig'de oynayan Hırvat futbolcu21 yaşındaki stoper, formasını Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'a teslim etti. Kıran'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan Milli Takımı ve RB Leipzig'in yıldız oyuncusu Josko Gvardiol. Dayanışma mesajıyla birlikte,ifadelerini kullandı.ÜLKEMIZI motor sporlarından temsil eden Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, 2023 Dünya Supersport Şampiyonası sezonunun Avustralya'daki ilk yarışında talihsiz bir kaza yaptı.Arkadan gelen Sofuoğlu, Öncü'nün yerdeki motoruna çarptı.MV Agusta Reparto Corse sürücüsü Sofuoğlu, piste dönmesine rağmen çekildi. Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2023 sezonunun ilk yarışında mücadele eden milli sporcuDEPREMLERIN ardından vatandaşlara yardım amaçlı temsili derbi organize edenvedestek yağıyor. Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu 50 TL'den satışa sunulan biletler için kampanyaya katıldı. 42 yaşındaki çalıştırıcı,Göztepe'nin kaptanları İsmail Köybaşı ve Atınç Nukan da yine 500'er adet alarak yardım etti.BIR dönem Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını giyen Lukas Podolski, kulübün depremzedelere konteyner ev projesi için destek olacağını açıkladı. 37 yaşındakidedi. Lukas Podolski, daha önce de Almanya'daki 28 döner restoranının bir günlük cirosunu deprem bölgesine bağışlayarak büyük bir fedakârlıkta bulunmuştu.