Haber hattı

PSG 30 bin kişiyle maçhavasında idman yaptı
PARIS Saint Germain, bugün Marsilya ile oynanacak 'Le Classique' öncesi taraftarına antrenmanı açtı. Fransız ekibi, 10 yılı aşkın sürenin ardından bunu ilk kez gerçekleştirirken 30 bindenfazla kişi Parc des PrincesStadı'nı hınca hınç doldurdu. Aralarında Lionel Messi ve Kylian Mbappe'nin de bulunduğu oyuncular, tribünlerde boş yer bırakmayan binlerce taraftarıntezahüratları ve meşaleler eşliğinde coşkulu bir idman yaptı. Teknik direktör Christophe Galtier, ambianstan çok etkilendiğini söyledi. PSG, Fransa Ligue 1'de 57 puanla lider durumda bulunurken, rakibi Marsilya 52 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Helal olsun sana Gvardiolİmzalı formasını verdi
ALMANYA ekibi Leipzig'de oynayan Hırvat futbolcu Josko Gvardiol, takımınınimzalı formasını depremzedelereyardım için bağışta bulundu. 21 yaşındaki stoper, formasını Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'a teslim etti. Kıran'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan Milli Takımı ve RB Leipzig'in yıldız oyuncusu Josko Gvardiol. Dayanışma mesajıyla birlikte, başarılı performanslaraimza attığı 32 numaralı formasını,geliri depremzedelere bağışlanmaküzere Büyükelçiliğimize gönderdi" ifadelerini kullandı.
Öncü ve Sofuoğlu'ndanısınmada talihsiz kaza
ÜLKEMIZI motor sporlarından temsil eden Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, 2023 Dünya Supersport Şampiyonası sezonunun Avustralya'daki ilk yarışında talihsiz bir kaza yaptı. 19 yaşındakiÖncü, ısınma turunda kayarakmotosikletinden düştü. Arkadan gelen Sofuoğlu, Öncü'nün yerdeki motoruna çarptı. Kawasaki Puccetti ekibindenCan Öncü, kazanın ardındanyarış dışı kaldı. MV Agusta Reparto Corse sürücüsü Sofuoğlu, piste dönmesine rağmen çekildi. Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2023 sezonunun ilk yarışında mücadele eden milli sporcu ToprakRazgatlıoğlu, bitiş çizgisiniüçüncü sırada geçti.
Belözoğlu'ndan anlamlıderbiye 25 bin TL bağış
DEPREMLERIN ardından vatandaşlara yardım amaçlı temsili derbi organize eden Göztepe ve Karşıyaka'ya destek yağıyor. Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu 50 TL'den satışa sunulan biletler için kampanyaya katıldı. 42 yaşındaki çalıştırıcı, 500 adet bilet satın alarak 25 binTL'lik katkıyla vatandaşlarımızı unutmadı. Göztepe'nin kaptanları İsmail Köybaşı ve Atınç Nukan da yine 500'er adet alarak yardım etti. Hatıra bilet satışı bugün saat20.00'ye kadar sürecek.
G.Saray'ın eski yıldızıPoldi'den 2 milyon TL
BIR dönem Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını giyen Lukas Podolski, kulübün depremzedelere konteyner ev projesi için destek olacağını açıkladı. 37 yaşındaki Alman futbolcu,2 milyon TL'lik bağış yapacağınıduyururken, "Bu ülkedekendimi hep evimde hissettim.Dolayısıyla bu felakettensanki kendimden bir parçayıyitirmiş gibi etkilendim" dedi. Lukas Podolski, daha önce de Almanya'daki 28 döner restoranının bir günlük cirosunu deprem bölgesine bağışlayarak büyük bir fedakârlıkta bulunmuştu.