Haber hattı

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Giriş Tarihi: 26.2.2023

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PSG 30 bin kişiyle maç havasında idman yaptı
PARIS Saint Germain, bugün Marsilya ile oynanacak 'Le Classique' öncesi taraftarına antrenmanı açtı. Fransız ekibi, 10 yılı aşkın sürenin ardından bunu ilk kez gerçekleştirirken 30 binden fazla kişi Parc des Princes Stadı'nı hınca hınç doldurdu. Aralarında Lionel Messi ve Kylian Mbappe'nin de bulunduğu oyuncular, tribünlerde boş yer bırakmayan binlerce taraftarın tezahüratları ve meşaleler eşliğinde coşkulu bir idman yaptı. Teknik direktör Christophe Galtier, ambianstan çok etkilendiğini söyledi. PSG, Fransa Ligue 1'de 57 puanla lider durumda bulunurken, rakibi Marsilya 52 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Helal olsun sana Gvardiol İmzalı formasını verdi
ALMANYA ekibi Leipzig'de oynayan Hırvat futbolcu Josko Gvardiol, takımının imzalı formasını depremzedelere yardım için bağışta bulundu. 21 yaşındaki stoper, formasını Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'a teslim etti. Kıran'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan Milli Takımı ve RB Leipzig'in yıldız oyuncusu Josko Gvardiol. Dayanışma mesajıyla birlikte, başarılı performanslara imza attığı 32 numaralı formasını, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Büyükelçiliğimize gönderdi" ifadelerini kullandı.

Öncü ve Sofuoğlu'ndan ısınmada talihsiz kaza
ÜLKEMIZI motor sporlarından temsil eden Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, 2023 Dünya Supersport Şampiyonası sezonunun Avustralya'daki ilk yarışında talihsiz bir kaza yaptı. 19 yaşındaki Öncü, ısınma turunda kayarak motosikletinden düştü. Arkadan gelen Sofuoğlu, Öncü'nün yerdeki motoruna çarptı. Kawasaki Puccetti ekibinden Can Öncü, kazanın ardından yarış dışı kaldı. MV Agusta Reparto Corse sürücüsü Sofuoğlu, piste dönmesine rağmen çekildi. Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2023 sezonunun ilk yarışında mücadele eden milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, bitiş çizgisini üçüncü sırada geçti.

Belözoğlu'ndan anlamlı derbiye 25 bin TL bağış
DEPREMLERIN ardından vatandaşlara yardım amaçlı temsili derbi organize eden Göztepe ve Karşıyaka'ya destek yağıyor. Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu 50 TL'den satışa sunulan biletler için kampanyaya katıldı. 42 yaşındaki çalıştırıcı, 500 adet bilet satın alarak 25 bin TL'lik katkıyla vatandaşlarımızı unutmadı. Göztepe'nin kaptanları İsmail Köybaşı ve Atınç Nukan da yine 500'er adet alarak yardım etti. Hatıra bilet satışı bugün saat 20.00'ye kadar sürecek.

G.Saray'ın eski yıldızı Poldi'den 2 milyon TL
BIR dönem Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını giyen Lukas Podolski, kulübün depremzedelere konteyner ev projesi için destek olacağını açıkladı. 37 yaşındaki Alman futbolcu, 2 milyon TL'lik bağış yapacağını duyururken, "Bu ülkede kendimi hep evimde hissettim. Dolayısıyla bu felaketten sanki kendimden bir parçayı yitirmiş gibi etkilendim" dedi. Lukas Podolski, daha önce de Almanya'daki 28 döner restoranının bir günlük cirosunu deprem bölgesine bağışlayarak büyük bir fedakârlıkta bulunmuştu.

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